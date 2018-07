Türkiye ekonomisi vizyoner bir sisteme sahip

BUGÜN NELER OLDU

2013 yılından beri türlü saldırılara karşı ciddi mücadeleler veren ve hepsini püskürtmeyi başaran Türkiye , 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin gerek jeopolitik gerekse stratejik olarak çok önemli bir ülke konumunda bulunduğunu belirten İstanbul Turizm Derneği ( ISTTA ) ve IHK Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, "Türkiye 2013'te Gezi olaylarıyla başlatılan ve hain darbe girişimine kadar devam eden türlü saldırılara maruz kaldı. Uluslararası arenada ülkemiz her ne kadar karalanmak ve bir imaj çöküşüne sürüklenmek istense de şer odakları bunu uzun vadede başaramadı. Gerek milletimizin gerekse ekonomiye katkısı olan bütün aktörlerin dik duruşu ve 16 yıldır süregelen sağlam ekonomik temellerimiz sayesinde ülke olarak toparlanmamız hızlı bir ivme kaydetti" dedi. Türkiye ekonomisinin büyüme yolunda vizyoner bir sisteme sahip olduğunu belirten Korkmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonominin çok daha büyük bir sıçrayışa geçeceğine inandıklarını kaydetti.Korkmaz, şunları anlattı: "Devletimizin, teşvik ve desteklerle gerek turizm özelinde gerekse Türkiye ekonomisi genelinde her türlü katkıyı sağlayıp, engelleri ortadan kaldırarak ekonomideki yükseliş sürecini hızlandıracağını düşünüyoruz. Bu atılım ve yatırımlar gerçekleştiği sürece Türkiye ekonomisi, dünyanın en büyük ekonomileri arasında önce ilk 10'da daha sonra da ilk 5'teki yerini alacaktır. Sahip olduğumuz genç nüfusa ve üretimdeki verimliliğimize baktığımız takdirde bu hedef çok rahat gerçekleşecektir."Son 5 yıldır yaşanan zorlu süreçte IHK Holding olarak yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Korkmaz, özellikle hizmet sektöründe istihdamı artırıcı yatırımlarda bulunduklarını ifade etti. Korkmaz, "Birçok yatırımcı grubun turizm sektöründen çıkmaya çalıştığı bir dönemde Molton Hotels markamızla işlettiğimiz otel sayısını ikiden sekize çıkardık. Bu yılsonuna kadar işletmeye alacağımız iki otel ile toplamda on otele çıkaracağız" şeklinde konuştu. Otel yatırımlarının yanı sıra 'Anadolu Kültürel Girişimcilik' markasıyla müze mağazacılığı sektörüne girdiklerini anlatan Korkmaz, "O dönemde bir çok global firmanın cesaret edemediği bir ihaleye yaklaşık 1 milyar TL ciro garantisi vererek müze mağazacılığı yapmak üzere perakende sektörüne giriş yaptık. Bu yatırım sayesinde 300 kişilik ek istihdam oluşturduk. 2019'da istihdamı iki katına çıkaracağız" dedi.Enerji alanındaki yatırımlarının da devam ettiğini aktaran Korkmaz, şunları anlattı: "Güneş enerjisi alanında 6 megavat olarak 2015'te başladığımız yatırımı 2017 yılı sonu itibariyle 14 megavata çıkarttık. 2018 yıl sonu itibariyle ekleyeceğimiz 12 megavatla toplamda 26 megavatlık yatırımı işletmeye açacağız. Bir başka deyişle, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında frene basmadık aksine ülkemize inandığımız için sadece enerji alanında 40 milyon dolarlık bir yatırım yaptık."Ülke turizminin tanıtımı ve pazarlamasının 'varış yeri yönetimi' stratejisinden yola çıkılması gerektiğine inandıklarını belirten Korkmaz, İstanbul'un tanıtımı, pazarlanması ve turizmde marka şehir olması için çalışmalar yapmak amacıyla ISTTA'yı kurduklarını söyledi. Korkmaz, "Turizm, evrensel bir sektördür ve tüm dünyada kullandığı dil tektir. Bu avantajla şehrimizi tüm dünyaya ne kadar iyi tanıtırsak, ülkemizi ve insanımızı da o kadar iyi anlatmış oluruz, biz de seyahat amacınız ne olursa olsun tercihiniz #definitelyistanbul #kesinlikleistanbul sloganı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini muhataplarına anlattıklarını aktaran Korkmaz, "Yine bu amaçla bir grup iş insanı arkadaşımızla, tüm masraflarını cebimizden karşılayarak 'Respect Democracy-Demokrasiye Saygı' sloganlı İngilizce kısa film serileri hazırladık. Başlattığımız kampanyanın en önemli özelliği sadece sosyal medya aracılığıyla yayılması değil, yurtdışında kurduğumuz kişisel dostluklarımız sayesinde dünyanın farklı ülkelerinin liderlerine, siyasilere, politikacılara, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda görev yapan yetkililere, kanaat önderlerine iletilmesini sağladık" dedi.