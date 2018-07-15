Türkiye gelecek hedefleri etrafında kenetlendi

İstanbul Sanayi Odası (İSO
) Başkanı Erdal Bahçıvan
, 15 Temmuz
hain darbe girişiminde Türk insanının canı pahasına eşsiz bir vatanseverlik örneği gösterdiğini söyledi. Bahçıvan, "Bu vatanseverlik ve demokratik sistemi işler halde tutmak için verdiği mücadele takdire şayan bir mücadele olarak, dünyanın örnek alacağı bir ders olarak tarihteki yerini alacaktır" diye konuştu. İSO Başkanı Bahçıvan, SABAH'ın sorularını cevapladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomideki hasarları atlatıldı mı?
"Türkiye
ve ekonomimiz 2013 tarihinden bu yana sistematik bir yıpratma, saldırılarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bütün bunlara, toplumsal irademiz ve ekonomimiz ile bir bütün olarak dirençle karşı durmayı başardık. Özellikle 15 Temmuz hain FETÖ
darbe girişimi sırasında ve sonrasında milletimiz bu aziz topraklardaki bin yıllık var olma mücadelesinden edindiği bilgi, deneyim ve ferasetle devletinin ve seçilmiş Hükümetinin yanında durmasını bilmiştir. Halkımız demokrasimize sahip çıkmanın eşsiz bir örneğini sergilemiştir. İnsanlarımız canı pahasına eşsiz bir vatanseverlik örneği gösterirken demokratik sistemi işler halde tutmak için verdiği mücadele takdire şayan bir mücadele olarak, dünyanın örnek alacağı bir ders olarak tarihteki yerini alacaktır. Bu hain darbe girişimi, kuşkusuz dünyanın en gelişmiş ülkelerinin ekonomilerini bile sarsabilecek etkideydi. Fakat halkımız gibi ekonomimiz de üreticisinden tüketicisine kadar her kesimden gelen destekle darbeye büyük bir direnç göstermiştir. Özel sektör, geçmişten gelen güçlüklerle savaşma, mücadele etme direncini, 2016'nın o zor günlerinde fazlasıyla ortaya koyarak, devletine, milletine, ülkesine güvenme noktasındaki en öncü görevini ve sorumluluğunu yerine getirmiştir. Ekonomik etkileri kısa sürede püskürtülen hain darbe girişiminin hemen ardından gelen birkaç ay ekonomimiz, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde biraz tökezler gibi olsa da sonrasında dünyayı imrendirecek bir performansla kendisini toparlamıştır. Bu dönemde, 2017 yılı için dünyanın önde gelen ekonomik kurum ve kuruluşlarının, rating şirketlerinin son derece kötümser tahminleri boşa çıkmıştır. Türkiye ekonomisi 2017 yılı için yüzde 2'nin altında yapılan büyüme tahminlerini boşa çıkarmış ve yüzde 7.4 gibi güçlü bir büyüme ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmayı başarmıştır. 2023 hedeflerimize ulaşmak konusunda neler yapılması gerekiyor?
İşte bu büyüme performansı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023 hedeflerine kararlı ve emin adımlarla ilerlediğimizin en önemli göstergesi ve motivasyonudur. Bu motivasyonun bir ayağı, darbe karşısında toplumsal birlikteliğimizi korumaksa, bir diğeri de Türkiye'nin, geleceğe yönelik büyük hedefleri ve hayalleri olan bir ülke olması ve toplum olarak bu hedeflerin etrafında kenetlenmemizdir. İSO olarak, demokrasiye müdahale girişiminin ilk saatlerinden itibaren hiç tereddütsüz; demokrasi, milli irade ve seçilmiş Hükümetimizin yanında kararlılıkla yer aldık. Yazılı ve görsel medyada darbe girişimini asla kabul edemeyeceğimizi beyan ettik. İSO olarak, milli iradeye saygı ve demokrasimize koşulsuz, tereddütsüz sahip çıkmak noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirme doğrultusunda aylık Meclis toplantımızı bir hafta öne çekerek gerçekleştirdik. Başbakanlık tarafından başlatılan "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"nı tüm üyelerimize duyurduk. Bunun yanı sıra, bu kampanyana 2 milyon TL ile katkı sağladık. 4 BİN 519 İŞ SAĞLADIK İstihdam Seferberliği ile ilgili 2017 yılında hangi adımlar atıldı?
İSO'nun web
sitesi üzerinden
yürüttüğü Gurur
Listesi kampanyasına
üyelerimizden
yüksek ilgi oldu. 1
Ocak 2017 tarihinden
itibaren kapasite
raporu başvurusu
yapan üyelerimizin
dosyalarında yapılan
incelemede,
630 üyemizin 4.519
istihdam sağladığı
tespit edildi.
Böylece Odamız
tarafından yapılan
çalışmalar sonucunda
toplam 1.204
üyemizin sağladığı
istihdam yaklaşık 10
bine ulaştı.
İSO bünyesinde
İstihdam Seferberliği
Danışma Masası
hizmete alındı. İSO
olarak sektörel dernekler
ve OSB'lerde
istihdam teşvikleri
konusunda İŞKUR
ve SGK
yetkililerinin
katılımı ile
birçok toplantı düzenlendik.
Bu etkinliklere
katılan firma
sayısı 1.500'ü aştı.
Türkiye üzerinden
iki yıl geçen başarısız
darbe girişiminin
ardından en önemli
demokrasi sınavlarından
birini de 24
Haziran seçimleri
ile verdi.
Değişen yeni
sistemiyle demokrasi
tarihimizde bir
ilk olan 24 Haziran
seçimleri, toplumumuzun
sahip
olduğu demokratik
birikim, empati
ve olgunlukla, bir
demokrasi şöleni
şeklinde geçmiş ve
sonuçta kazanan da
huzur ve kardeşlik
olmuştur.