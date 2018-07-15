Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > 15 Temmuz İhaneti Haberleri > Türkiye gelecek hedefleri etrafında kenetlendi

gelecek hedefleri etrafında kenetlendi

Başkanı , ’ye karşı 2013’ten itibaren başlatılan sistemli saldırılara karşı toplumun her kesimi ve ekonomi oyuncularının karşı durmayı başardığını belirterek, “Artık hedeflerimize kenetlendik” dedi

Giriş Tarihi: 15.7.2018
Türkiye gelecek hedefleri etrafında kenetlendi
İstanbul Sanayi Odası () Başkanı , hain darbe girişiminde Türk insanının canı pahasına eşsiz bir vatanseverlik örneği gösterdiğini söyledi. Bahçıvan, "Bu vatanseverlik ve demokratik sistemi işler halde tutmak için verdiği mücadele takdire şayan bir mücadele olarak, dünyanın örnek alacağı bir ders olarak tarihteki yerini alacaktır" diye konuştu. İSO Başkanı Bahçıvan, SABAH'ın sorularını cevapladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ekonomideki hasarları atlatıldı mı?
" ve ekonomimiz 2013 tarihinden bu yana sistematik bir yıpratma, saldırılarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bütün bunlara, toplumsal irademiz ve ekonomimiz ile bir bütün olarak dirençle karşı durmayı başardık. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında milletimiz bu aziz topraklardaki bin yıllık var olma mücadelesinden edindiği bilgi, deneyim ve ferasetle devletinin ve seçilmiş Hükümetinin yanında durmasını bilmiştir. Halkımız demokrasimize sahip çıkmanın eşsiz bir örneğini sergilemiştir. İnsanlarımız canı pahasına eşsiz bir vatanseverlik örneği gösterirken demokratik sistemi işler halde tutmak için verdiği mücadele takdire şayan bir mücadele olarak, dünyanın örnek alacağı bir ders olarak tarihteki yerini alacaktır. Bu hain darbe girişimi, kuşkusuz dünyanın en gelişmiş ülkelerinin ekonomilerini bile sarsabilecek etkideydi. Fakat halkımız gibi ekonomimiz de üreticisinden tüketicisine kadar her kesimden gelen destekle darbeye büyük bir direnç göstermiştir. Özel sektör, geçmişten gelen güçlüklerle savaşma, mücadele etme direncini, 2016'nın o zor günlerinde fazlasıyla ortaya koyarak, devletine, milletine, ülkesine güvenme noktasındaki en öncü görevini ve sorumluluğunu yerine getirmiştir. Ekonomik etkileri kısa sürede püskürtülen hain darbe girişiminin hemen ardından gelen birkaç ay ekonomimiz, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde biraz tökezler gibi olsa da sonrasında dünyayı imrendirecek bir performansla kendisini toparlamıştır. Bu dönemde, 2017 yılı için dünyanın önde gelen ekonomik kurum ve kuruluşlarının, rating şirketlerinin son derece kötümser tahminleri boşa çıkmıştır. Türkiye ekonomisi 2017 yılı için yüzde 2'nin altında yapılan büyüme tahminlerini boşa çıkarmış ve yüzde 7.4 gibi güçlü bir büyüme ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmayı başarmıştır.

2023 hedeflerimize ulaşmak konusunda neler yapılması gerekiyor?
İşte bu büyüme performansı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023 hedeflerine kararlı ve emin adımlarla ilerlediğimizin en önemli göstergesi ve motivasyonudur. Bu motivasyonun bir ayağı, darbe karşısında toplumsal birlikteliğimizi korumaksa, bir diğeri de Türkiye'nin, geleceğe yönelik büyük hedefleri ve hayalleri olan bir ülke olması ve toplum olarak bu hedeflerin etrafında kenetlenmemizdir. İSO olarak, demokrasiye müdahale girişiminin ilk saatlerinden itibaren hiç tereddütsüz; demokrasi, milli irade ve seçilmiş Hükümetimizin yanında kararlılıkla yer aldık. Yazılı ve görsel medyada darbe girişimini asla kabul edemeyeceğimizi beyan ettik. İSO olarak, milli iradeye saygı ve demokrasimize koşulsuz, tereddütsüz sahip çıkmak noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirme doğrultusunda aylık Meclis toplantımızı bir hafta öne çekerek gerçekleştirdik. Başbakanlık tarafından başlatılan "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"nı tüm üyelerimize duyurduk. Bunun yanı sıra, bu kampanyana 2 milyon TL ile katkı sağladık.

4 BİN 519 İŞ SAĞLADIK

İstihdam Seferberliği ile ilgili 2017 yılında hangi adımlar atıldı?
İSO'nun web sitesi üzerinden yürüttüğü Gurur Listesi kampanyasına üyelerimizden yüksek ilgi oldu. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren kapasite raporu başvurusu yapan üyelerimizin dosyalarında yapılan incelemede, 630 üyemizin 4.519 istihdam sağladığı tespit edildi. Böylece Odamız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda toplam 1.204 üyemizin sağladığı istihdam yaklaşık 10 bine ulaştı. İSO bünyesinde İstihdam Seferberliği Danışma Masası hizmete alındı. İSO olarak sektörel dernekler ve OSB'lerde istihdam teşvikleri konusunda ve yetkililerinin katılımı ile birçok toplantı düzenlendik. Bu etkinliklere katılan firma sayısı 1.500'ü aştı. Türkiye üzerinden iki yıl geçen başarısız darbe girişiminin ardından en önemli demokrasi sınavlarından birini de 24 Haziran seçimleri ile verdi. Değişen yeni sistemiyle demokrasi tarihimizde bir ilk olan seçimleri, toplumumuzun sahip olduğu demokratik birikim, empati ve olgunlukla, bir demokrasi şöleni şeklinde geçmiş ve sonuçta kazanan da huzur ve kardeşlik olmuştur.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye gelecek hedefleri etrafında kenetlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN