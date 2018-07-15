Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > 15 Temmuz İhaneti Haberleri > Türkiye genç nüfusu ve girişimci ruhuyla her saldırıyı püskürttü

genç nüfusu ve girişimci ruhuyla her saldırıyı püskürttü

Giriş Tarihi: 15.7.2018
Türkiye genç nüfusu ve girişimci ruhuyla her saldırıyı püskürttü
Gezi olaylarıyla başlayan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar devam eden saldırıları bertaraf etmeyi başaran , yeni döneme güçlü bir başlangıç yaptı. Türkiye'nin genç nüfusundan aldığı güç ve girişimci ruhuyla ilerleyişini sürdürdüğünü belirten CEO'su Emrullah Akçakaya, "Dünyanın dört bir tarafında Türkler iş yapıyor. Sadece Avrupa'yla ya da 'yla kendimizi sınırlamıyoruz. , ve Asya pazarlarında çok büyük projeler yönetiyoruz. Küresel iş yapan pek çok firmamız oldu. Bunu küresel markalarımızın takip etmesini hedefliyoruz. Bu çalışma ve azimle 2023 hedeflerine ulaşmak bizler için zor olmayacaktır" dedi. Türkiye demokrasine müdahale girişimlerine Dedeman Otelleri olarak yatırımlarla cevap verdiklerini belirten Akçakaya, en zor zamanlarda dahi yatırımlara ara vermediklerini kaydetti. Akçakaya, "Yatırımlarımız asla durdurmak ya da yavaşlatmak aklımıza gelmedi. Tokat, ve Elazığ'ın yanı sıra 'da Levent ve iki tane de Bostancı'da otel açtık. Çünkü biz Türkiye'ye inanıyoruz" diye konuştu.

2012 RAKAMLARINI YAKALADIK
2013'ten sonra Türkiye'de turizm endüstrisinde ibrenin aşağı doğru dönmeye başladığını anlatan Akçakaya, şöyle konuştu: "Önce gezi olayları, akabinde 17 Aralık oldu. Sonra Suriye olayları patladı. , terör olayları... 2015- 2016 yıllarında bombalar ve darbe girişimi derken dip noktanın zirvesi 2016 yılı oldu. 2017'den itibaren pazarda iş kısmen iyileşmeye başladı. Özellikle 2017'nin ikinci yarısı ve 2018'de, 2015- 2016'ya göre işler daha iyi hale geldi ve iyiye doğru devam ediyor." 2012'de İstanbul'un doluluklarının yüzde 72'lerde olduğunu aktaran Akçakaya, bugün bu oranın yakalandığını kaydetti.

GÜÇLÜ BİR YÖNETİM VAR
24 Haziran seçimlerinin içte ve dışta yaşanan finansal dalgalanmalara daha güçlü karşı koymak için gerçekleştirildiğinin altını çizen Akçakaya, başkanlık sistemiyle güçlü bir yönetime geçildiğini söyledi. Akçakaya, "Bundan sonra ekonomide aksayan konularda yapısal reformlarla sorunların çözülmesi bekleniyor. 10 bin dolarlık milli gelir hedefi için katma değerli üretim yapacağız. Bu amaçla Ar-Ge'ye daha büyük teşvikler verilecek. Bilgi teknolojilerine daha çok yatırım yapılacak" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye genç nüfusu ve girişimci ruhuyla her saldırıyı püskürttü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN