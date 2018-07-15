Türkiye genç nüfusu ve girişimci ruhuyla her saldırıyı püskürttü

Gezi olaylarıyla başlayan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar devam eden saldırıları bertaraf etmeyi başaran Türkiye
, yeni döneme güçlü bir başlangıç yaptı. Türkiye'nin genç nüfusundan aldığı güç ve girişimci ruhuyla ilerleyişini sürdürdüğünü belirten Dedeman Otelleri
CEO'su Emrullah Akçakaya, "Dünyanın dört bir tarafında Türkler iş yapıyor. Sadece Avrupa'yla ya da Ortadoğu
'yla kendimizi sınırlamıyoruz. Afrika
, Rusya
ve Asya pazarlarında çok büyük projeler yönetiyoruz. Küresel iş yapan pek çok firmamız oldu. Bunu küresel markalarımızın takip etmesini hedefliyoruz. Bu çalışma ve azimle 2023 hedeflerine ulaşmak bizler için zor olmayacaktır" dedi. Türkiye demokrasine müdahale girişimlerine Dedeman Otelleri olarak yatırımlarla cevap verdiklerini belirten Akçakaya, en zor zamanlarda dahi yatırımlara ara vermediklerini kaydetti. Akçakaya, "Yatırımlarımız asla durdurmak ya da yavaşlatmak aklımıza gelmedi. Tokat, Trabzon
ve Elazığ'ın yanı sıra İstanbul
'da Levent ve iki tane de Bostancı'da otel açtık. Çünkü biz Türkiye'ye inanıyoruz" diye konuştu. 2012 RAKAMLARINI YAKALADIK
2013'ten sonra Türkiye'de turizm endüstrisinde ibrenin aşağı doğru dönmeye başladığını anlatan Akçakaya, şöyle konuştu: "Önce gezi olayları, akabinde 17 Aralık oldu. Sonra Suriye olayları patladı. Kuzey Irak
, terör olayları... 2015- 2016 yıllarında bombalar ve darbe girişimi derken dip noktanın zirvesi 2016 yılı oldu. 2017'den itibaren pazarda iş kısmen iyileşmeye başladı. Özellikle 2017'nin ikinci yarısı ve 2018'de, 2015- 2016'ya göre işler daha iyi hale geldi ve iyiye doğru devam ediyor." 2012'de İstanbul'un doluluklarının yüzde 72'lerde olduğunu aktaran Akçakaya, bugün bu oranın yakalandığını kaydetti. GÜÇLÜ BİR YÖNETİM VAR
24 Haziran seçimlerinin içte ve dışta yaşanan finansal dalgalanmalara daha güçlü karşı koymak için gerçekleştirildiğinin altını çizen Akçakaya, başkanlık sistemiyle güçlü bir yönetime geçildiğini söyledi. Akçakaya, "Bundan sonra ekonomide aksayan konularda yapısal reformlarla sorunların çözülmesi bekleniyor. 10 bin dolarlık milli gelir hedefi için katma değerli üretim yapacağız. Bu amaçla Ar-Ge'ye daha büyük teşvikler verilecek. Bilgi teknolojilerine daha çok yatırım yapılacak" ifadelerini kullandı.