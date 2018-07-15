Türkiye’ye yatırım yapmak için çaba gösterecekler

Türkiye
'nin 2023 hedefleri doğrultusunda büyümesine devam edeceğini ve yeni projelerin devreye alınacağını belirten Akfen Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hamdi Akın
, hain darbe girişiminin güçlü bir ekonomik yapıdan ve genç nüfustan dolayı geri püskürtüldüğünü söyledi. Genç nüfusun başarısının batıyla olan ilişkilerine, bilimle, gelecekle ve girişimci ruhuyla alakalı olduğuna vurgu yapan Akın, "Bu insanların hepsinin Türkiye'nin geleceği için ve kendi gelecekleri için bir şeyler yapma heveslerinin hep canlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin coğrafi konumunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman kolay kolay ilgi gösterilmeyecek bir ülke olmadığını düşünüyorum. O nedenle biz hep şanslı konumda olacağız, hep yurtdışından birileri bize yatırım yapmak için çaba sarf edecek" dedi. YATIRIMCILARA BİLGİ MEKTUBU
Akfen olarak kendi ağzından tüm yatırımcılara, ilişkide olunan her yere hain darbe girişimini anlattıklarını vurgulayan Akın, "Bu konuyu anlatan bir mektup yazdık ve burada Türkiye'nin karşılaştığı durumun geçici olduğunu, bir daha böyle bir şeyin asla olmayacağını, bu tip oyunların ülkemizde zaman zaman oynandığını, ama hiçbir zaman başarılı olmadığını ve bu tip hadiselerin arkasından da ekonomimizin dip yapmış gibi gözükse de sonradan birden çıkış yaptığını, geçmişten örnekler vererek anlattık" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin şu anda ve gelecekte çok ciddi bir şekilde sıçrama gerçekleştireceği konusunda da bilgilendirmede bulunduklarının altını çizen Akın, Türkiye'den ilgilerinin kesilmemesi ve sürekli yatırım yapılması konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Gönderdikleri mektubun karşılığında yatırımcıların bazılarından olumlu dönüşler aldıklarının altını çizen Akın, "Giden bazı yatırımcılar Türkiye'ye yeniden tekrar dönüş yapacak. Bu gibi hadiseler maalesef yavaşlatıyor ama yolumuzdan döndürmüyor. Onun için sürekli batı dünyası ile ilişki içinde yurtdışından döviz gelmesi için ve ülkemizdeki insanların mutlu refah içinde olması için gerekli çalışmaları yapacağız, gerekli çabayı sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. ?OHAL KALKTI TÜRKİYE NORMALE DÖNDÜ
15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin ve büyük firmaların negatif etkilendiğini belirten Akın, şöyle konuştu: "FETÖ
'nün ülkeden kazınması için alınan Olağanüstü Hal Kararları (OHAL
), dışarıdaki yatırımcıların Türkiye'ye gelmesini yavaşlattı. Fakat OHAL'in kalkması, Türkiye'nin yeniden normale döndüğünün dünyaya ilanı oldu. Dünyadaki yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmak için geleceğini umuyoruz. Tabii ki bu dönemde algılamada negatif etkileşimler oldu, Türkiye hala daha darbelere açık bir ülkeymiş havası verdi, bunun doğru olmadığını yabancılara anlatmak oldukça uzun sürdü."