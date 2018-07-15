Ülkem için kolumu verdim gerekirse canımı veririm

Hain darbecilerin şarjörünü alırken kolu parçalanan Gazi Adnan Çilingir, Türkiye için kolumu verdim gerekirse canımı da veririm" dedi. Çilingir 24 Haziran ile ikinci bir gurur yaşadığını, 15 Temmuz
hain darbe girişimi sonrasında stresten gırtlak kanseri olmasına rağmen vatan için göz kırpmadan canını da vereceğini söyledi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, halka ateş açan darbecilerin tüfeklerinden şarjörlerini çıkarırken kolundan vurulan Samsunlu gazi Devlet Övünç Madalyası sahibi Adnan Çilingir, 15 Temmuzun ikinci yıldönümünde büyük gurur yaşadıklarını söyledi.
Çilingir, "Taksim Meydanı
'nda bin kişi vardı. Darbeciler ateş açmaya başladığında çevremde 15 kişi yaralandı. Ben o şarjörleri almasam en az 150 kişi ölebilirdi. Birden iki askerin arasına daldım ve ikisinin de şarjörünü aldım. Baktım kolum havada yok, kolumu göremedim sonra bir baktım kolumu bir deri parçası tutuyor" dedi.