Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > 15 Temmuz İhaneti Haberleri > Ülkem için kolumu verdim gerekirse canımı veririm

Ülkem için kolumu verdim gerekirse canımı veririm

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA 15 Temmuz İhaneti Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
Ülkem için kolumu verdim gerekirse canımı veririm
Hain darbecilerin şarjörünü alırken kolu parçalanan Gazi Adnan Çilingir, Türkiye için kolumu verdim gerekirse canımı da veririm" dedi. Çilingir 24 Haziran ile ikinci bir gurur yaşadığını, hain darbe girişimi sonrasında stresten gırtlak kanseri olmasına rağmen vatan için göz kırpmadan canını da vereceğini söyledi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, halka ateş açan darbecilerin tüfeklerinden şarjörlerini çıkarırken kolundan vurulan Samsunlu gazi Devlet Övünç Madalyası sahibi Adnan Çilingir, 15 Temmuzun ikinci yıldönümünde büyük gurur yaşadıklarını söyledi.
Çilingir, "'nda bin kişi vardı. Darbeciler ateş açmaya başladığında çevremde 15 kişi yaralandı. Ben o şarjörleri almasam en az 150 kişi ölebilirdi. Birden iki askerin arasına daldım ve ikisinin de şarjörünü aldım. Baktım kolum havada yok, kolumu göremedim sonra bir baktım kolumu bir deri parçası tutuyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ülkem için kolumu verdim gerekirse canımı veririm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN