Ankara'da inşaat işçisi olarak çalışan Beytullah ve Şakir Yeşilay kardeşler 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci hainlere karşı mücadele etti. Beytullah şehit, kardeşi Şakir ise gazi oldu. Yeşilay kardeşlerin Yozgat 'ta yaşayan babası Hacı Bekir Yeşilay , "Vatan için her şeyim feda olsun" dedi. Beytullah Şakir Ankara'da inşaat işçiliği yapıyor, üniversite öğrencisi kardeşi Şakir de tatil dönemlerinde ona yardım ediyordu. Yozgatlı kardeşler, 15 Temmuz gecesi yorgun argın geldikleri evlerinden hainlerin oyununu bozmak için sokağa çıkıp, kahramanca mücadele etti. Henüz bir yıllık evli olan Beytullah Yeşilay, üç aylık kızını ve eşini o karanlık gecede bir an olsun düşünmeden hainlere karşı durdu. Genelkurmay Başkanlığı'nın bahçesinde darbeci hainlere karşı verdiği mücadele sırasında Beytullah şehit düştü, kardeşi Şakir ise gazi oldu. Bir oğlu şehit diğeri gazi olan Hacı Bekir Yeşilay, "Vatan sağ olsun. Üç tane oğlum daha var. Gerekirse ben de, oğullarım da bu vatan için canımızı vermeye hazırız" dedi. Baba Yeşilay , "Benim çocuklarım asker, polis değildi yalnız bayrak uğruna, hilal uğruna şehit oldu. Akşama kadar 500 metre şap attı inşaatta akşam da gitti Genelkurmayın önünde elinde sadece bir bayrakla şehit oldu. Oğlum bir senelik evliydi, 3 aylık çocuğu vardı. Diğer oğlum gazi oldu o da üniversitede okuyordu. Devlet için her şeyim feda olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'la verilecek vatan mücadelesinde her şeyimi seve seve vermeye hazırım" dedi.Anne Türkan Yeşilay ise hainler için idam cezasının gelmesini istedi ve şunları söyledi: "İdam olursa canı gönülden karşılarız. Hesabı sorulsun, ben her gün ağlayıp Allah'a dua ediyorum. İdam istiyoruz. Benim çektiğim acıyı kimse bilmez. Nereyi kaldırsan hatırası çıkıyor. Torunum var Miray. Beytullah'ım o benim. Beytullah'ın yerine koydum hem gelinimi hem torunumu. İkisi de Beytullah benim için, onlarla teselli oluyoruz"