Vatanını, anasından daha çok seven bir evlattı

FETÖ'cü darbecilerin bombaladığı TBMM önünde şehit olan Fuat Bozkurt 'un (30) Malatya 'da yaşayan annesi Sebahat Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde konuştu: "Oğlumun acısı büyük.. Ama vatanı için canını verdiğini bildiğim için onunla gurur duyuyorum. Vatanını, anasından daha çok seven hayırlı bir evlattı. Fuat ve onun gibi ana kuzuları sokaklara çıkmasaydı vatan, bayrak, Kuran kalmayacaktı." Ankara 'da iş makinesi operatörü olarak çalışan Fuat Bozkurt (30), hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın çağrısıyla birlikte Malatya'daki ailesini arayıp "Vatansız can ne işe yarar. Vatan elden gidiyor. Hakkınızı helal edin. Ben, hainlere karşı koymaya gidiyorum" diyerek helallik aldı. Ardından da milyonlarca vatansever gibi darbecilere direnmek için sokağa fırladı. Helikopterden açılan ateşle yaralandı. Ama kolunu atletiyle sarıp, yaralı halde TBMM'ye koştu. Milletin ve demokrasinin temsilcilerinin bulunduğu binaya darbecileri sokmamakta kararlıydı. Ancak hainlerin meclisi bombalaması sonucu şehit oldu.Hasan Bozkurt ve eşi Sebahat Bozkurt, şehit oğullarıyla gurur duyduklarını belirterek, şunları söylediler: "Fuat ve onun gibi ana kuzuları sokaklara çıkmasaydı ne olacaktı? Sabah olduğunda vatan, bayrak kalmayacaktı. Fuat o gece bize 'Vatansız can ne işi yarar' dedi. Kolundaki saati, 'Sahibi yaşamayan zamanın artık ne gereği var' dercesine o anda durmuş. Yeni sistem ile birlikte artık bu ülkede FETÖ'cüler ile onların kırıntıları nemalanmayacak. Aydınlık yarınlar, güvenli geleceğimiz için bu millet tankların önünden kaçanların değil, 'Öleceksem milletimle ölürüm' diyen Erdoğan'dan yana oldu. Allah bu milletin bekasını düşünenlerin başımızdan ayırmasın. 2 yıl geçti bir defa bile 'Keşke evden dışarı çıkmasaydı' diye düşünmedik. Evlatlarımız bu vatanı hainlere teslim etmedi. Millet bu acıları unutur mu zannediyorlar? Oğlum o gece vatan için gözünü kırpmadan şehit oldu. Biz bu ülkeyi kimseye vermeyiz."