YASED: Türkiye���nin geleceğine inanıyoruz

Türkiye
'deki uluslararası doğrudan yatırımcı şirketlerin temsilcisi olan Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED
'in Başkanı Ahmet Erdem
, "15 Temmuz
2016 gecesi, ülkemizdeki demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit ve gazi olan vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" dedi. HALKIN TEPKİSİ UMUT VERİYOR
"Demokrasimizin ve ekonomimizin gelişmesinin hukukun üstünlüğü ve rekabetçi bir serbest piyasa ekonomisi ile mümkün olduğunun bilinciyle YASED olarak, hukuk devletini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısındayız" diyen Erdem, toplumun tüm kesimlerinin, anayasal sistemin ihlaline itirazlarını yüksek sesle dile getirmesi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler ile insan haklarına bağlılıklarını ortaya koymasının Türkiye'nin geleceği açısından güven verdiğini de vurguladı. TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLAR KALICI
Türkiye'deki uluslararası yatırımcıların birçoğunun çok uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini ve kalıcı yatırımlar olduğunu vurgulayan Erdem, "Uluslararası doğrudan yatırımcılar, uzun vadeli bakış açısıyla yatırım kararlarını alırlar. Bu yatırımlar, ülkelerin geleceğine yönelik inancın bir göstergesidir. 15 Temmuz'da yaşanan vahim olayların ardından gerekli önlemlerin hızla alınarak, üretimin, ekonominin ve finansal sistemin hiç sekteye uğramadan işlemeye devam etmesi, ülkemizin krizlere karşı dayanıklılığının ve bizlerin, Türkiye'nin geleceğine olan inancımızın doğruluğunu göstermektedir" şeklinde konuştu. ?2002'DEN BU YANA 197 MİLYAR DOLAR GELDİ
Türkiye'nin sunduğu potansiyele duyulan inancın sonucu olarak 2002 yılından bu yana Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarının 197 milyar doları aştığını da vurgulayan Erdem sözlerini şöyle sürdürdü: "2017 yılı İSO 500 listesine baktığımızda da, uluslararası sermayeli sanayi şirketlerinin bu listede yer alan firmaların toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini, Ar-Ge yatırımlarının yüzde 45'ini, üretimden satışların yüzde 32'sini ve istihdamın yüzde 30'una yakınını gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Bu rakamlar uluslararası doğrudan yatırımların ülke ekonomisine katkısının çok önemli göstergeleridir. Günümüzde tüm ülkeler, yatırım ortamlarını daha cazip hale getirip, her yıl daha fazla uluslararası doğrudan yatırım çekme konusunda birbirleriyle rekabet ediyor. Çünkü, uluslararası doğrudan yatırımlar ülkelerin rekabet gücünü artırıyor, ekonomiye önemli katma değer sağlıyor, toplumsal ve ekonomik kalkınmada kaldıraç etkisi yaratıyor. Bu nedenle Türkiye'nin ekonomik büyümesinde çok önemli bir katkıya sahip olan uluslararası doğrudan yatırımları artıracak politikalara ağırlık verilmesi bugün, ülkemizin kalkınması için her zamankinden daha fazla önem taşıyor." DAHA FAZLA YATIRIM DAHA FAZLA İSTİHDAM
YASED olarak, Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesi misyonu doğrultusunda, mevcut yatırımların verimliliğinin artırılması ve yeni yatırımlar için daha cazip şartların oluşmasını hedeflediklerini de söyleyen Erdem, "Hukukun üstünlüğü çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin, Türkiye'de demokrasiyi daha da güçlendireceğini ve yatırımcı güvenini artıracağını inanıyoruz. YASED olarak ülkemizdeki iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek uluslararası doğrudan yatırımların ve verimliliğin arttırılması için yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerimizi ve deneyimlerimizi paylaşmaya, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle destek vermeye devam edeceğiz" dedi.