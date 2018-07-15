Yeni sistem güven tesisinde önemli rol oynayacak

Düzenleme ve denetim anlamında sorumluluğumuzda olan finans sektörü ülkemiz ekonomisi açısından stratejik öneme sahiptir. Finans sektörünün hangi aşamalardan geçerek bu noktaya ulaştığını görebilmek adına da, 2001 yılında yaşanılan kriz ve sonrasına bakmak gerekir. ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI
2001 yılında ülkemizde bankacılık sistemi kaynaklı başlayan krizin ardından bankacılık sektörünü sağlam bir yasal çerçeveye kavuşturmak başta olmak üzere, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve sermayelerinin güçlendirilmesi gibi önemli adımlar atılmıştır. Bu vesileyle bankacılık sektörünün, kamuyu finanse eden bir sistem olmaktan ziyade kredi mekanizmalarıyla ekonominin finansmanını sağlayan bir sektör olması sağlanmıştır. 2008 yılında yaşanılan küresel krizde bankacılık sistemi sağlamlığını ispat etmiş ve o dönem birçok otorite fikir alışverişi amacıyla kurumuzu ziyaret etmiştir. Yurtdışı piyasalar ülkemizde gerçekleşen siyasi, sosyal veya ekonomik her türlü gelişmeyi fiyatlamaya hazırken, 15 Temmuz
darbe girişiminin hemen akabinde gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili politika araçlarını devreye sokarak aldığı tedbirler, gerekse kurumumuzca belirli sektörlerde yapılandırma ve karşılık uygulamalarına ilişkin alınan tedbirler ile reel sektörde üretimi teşvik etmeye yönelik kredi kanallarının işlerlik kazandırılması piyasalarda olumlu karşılanmıştır. Bu dönemde bazı derecelendirme şirketlerinin alelacele verdikleri subjektif değerlendirmelere dayanarak ülke kredi notu üzerinde spekülatif aksiyonlar ortaya koymaları da manidar bulunmuştur. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına dayanılarak, geçmiş tecrübe ve deneyimleri olan bir siyasi iradeyle yeni bir sisteme başlamış olmanın ekonomi üzerinde pozitif etki oluşturacağı düşüncesi yadsınamaz. Ayrıca, önümüzdeki dönemde kamuda gerçekleşecek olan yapılanma ile ekonomi birimlerinin etkinliği ve verimliliğinin artması öngörüleri de ülkemize olan güvenin tesisinde önemli rol oynayacaktır. ÖZVERİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM
Dolayısıyla, devletimizin bekası için millet olarak varlığımızı ortaya koyduğumuz 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde; sahip olduğumuz toprakların, kültürel farklılıklarımızın ve tarihi mirasımızın kıymetini bir kez daha vurgulamak isteriz. Kolay kazanılmamış bir vatandan kolay vazgeçilmeyeceği aşikârdır. Millet olarak huzur ve refah içerisinde yaşamamız için, her birimize düşen görevin bilinciyle hareket etmeli ve bu ülkenin kalkınması, gelişmesi için sahip olduğumuz tüm kaynakları ülke menfaati doğrultusunda kullanmalıyız. Bizler, ülkemizde istikrarın temini ve gelişmiş ekonomiler düzeyine ulaşmak amacıyla özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. YARA ALMADAN ATLATTIK
Bu
süreçte ülke olarak kat edilen mesafe, elde edilen başarılara ve istikrara gölge düşürmeye yönelik gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlığının üzerinden 2 yıl geçti. Mevzuat ve finansal açıdan hiçbir açığa taviz vermeyen bankacılık sektörünün, bu beklenmeyen girişimi de herhangi bir yara almaksızın atlatması, hem politik ve ekonomik iradenin ivedi ve basiretli tutumu hem de finansal sistemin sağlamlığıyla açıklanmalı