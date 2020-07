14’lük gazinin hedefi doktor olmak

Şu an 18 yaşında olan Adviye Gül İsmailoğlu, 15 Temmuz gecesi annesi, babası ve ablasıyla birlikte evde abdestini aldı, helalleşti ve ailesiyle birlikte darbeci askerlere direnmek için Saraçhane'deki İBB binasına gitti. Burada omuzundan vurulan İsmailoğlu, bir dizi ameliyattan sonra sağlığına kavuştu. Bu yıl üniversite sınavına giren İsmailoğlu doktor olmak istiyor. İsmailoğlu, "14 yaşındaydım ama ülkemizin darbe gibi kötü bir şeye, bizi geriletecek bir şeye ihtiyacı olmadığından emindim. Karşı koymak isterken vuruldum. Babam hastaneye götürdü, orada her yer yaralı doluydu. Koltuklarda, yerlerde, her yerde yaralılar vardı, her yer kanlar içindeydi. 4 gün yoğun bakımda kaldım. Sonrasında aylarca tedavim devam etti. Geçen sene iki ameliyat daha oldum. Gazi olduğum için de Rabbime binlerce defa şükürler olsun diyorum. Sınav sonuçlarımı bekliyorum, duam tıp okumak" dedi.