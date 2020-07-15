Babasız yaşanır vatansız asla...

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin sembol noktalarından biri olan Şehitler Köprüsü'ne 15 dakika uzaklıkta Fetih Mahallesi'nde ikamet eden Akın Sertçelik, annesinden gelen telefonda darbe girişimini öğrendi. Taksi şoförlüğü yapan Sertçelik, evinin camına Türk bayrağını astı ve sonra üzerindeki pijamalarla, Boğaziçi Köprüsü'ne tek başına gitti. 2 çocuk babası 41 yaşındaki Sertçelik, 2004 senesinden bu yana taksi şoförlüğü yapıyordu. Asıl mesleği alakart ustalığı olan Sertçelik'in en sevdiği şey ise eşine ve çocuklarına yemek yapmaktı.Şehit eşinin yanına kimlik ve cüzdan dahi almadan pijama ile çıktığını aktaran Sema Sertçelik; "16 Temmuz günü elimde kimlikle eşimi aradım. Kimsesiz ve sahipsizlerin gönderildiği Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nda buldum onu. Konuştukça daha çok üzülüyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yokluğu her geçen gün daha belli oluyor" dedi. "4 yıl geçti iki evladıma hem anne hem baba olmaya çalışıyorum" diyen Sema Sertçelik şöyle devam etti: "Oğlum babasını kaybettiğinde 10 yaşındaydı. Şimdi sınava girdi liseye gidecek. Kızım Irmak'ın üniversiteyi kazandığını babası göremedi. Şimdi sosyoloji okuyor. Çocukların yanında iyi ve sağlam durmaya çalışıyorum. Evlatlarımın yanında 'özledim' demeye utanıyorum. Kelimeler gerçekten yetersiz kaldı."