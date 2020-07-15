Bu gece 00.13’te demokrasi nöbetine

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, birçok ilde milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı "Dijital Gösterim Merkezi" açtı. 15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan merkezlerde hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar, temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek. Ziyaretçiler Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak. 5 bölümden oluşan merkezlerin ilk bölümünü fuaye alanı oluşturuyor. Ziyaretçiler, fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek. Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan gösterim merkezlerinde, işitme engelli vatandaşlarımız için de işaret diliyle anlatım imkânı sunuluyor. 360 derece görsel deneyim alanına, dijital gösterim yapılan bir tünelden geçilerek giriliyor. Bu alanda, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve hain kalkışmaya karşı milli iradenin nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterim deneyimleniyor.
DÖNMEYİ DÜŞÜNMEYENLER
Bazı illerimizdeki etkinlikler şöyle:
Dİyarbakır'daki Dijital Gösterim Merkezinde
üç boyutlu ve sinematik ses sistemi ile
ziyaretçilere eşsiz bir gösterim fırsatı sunuyor.
Ardından hologram gösterisi izlenirken hemen
yanında bulunan projeksiyon ekranında darbe
girişimine teşebbüs eden FETÖ'nün geçmişi
ve bugünü hakkında bilgi veren bir video film
çalışması takip edilebiliyor. Ziyaretçilere VR
gözlük ve Türk Bayrağı hediye edilecek.
Kayseri'de ilk olarak Erciyes Üniversitesi
15 Temmuz Şehitler Caddesi, 15 Temmuz
Şehitler Anıt ve Fidanlığının açılışı gerçekleştirilecek.
Saat 11.30'da Büyükşehir Belediyesi
tarafından "Dönmeyi Düşünmeyenler 1915
Çanakkale-15 Temmuz Ruhu" konulu serginin
açılışı yapılacak. Öğle namazından önce şehitlerin
ruhu için Mevlid okunacak ve okunan
hatimlerin duası yapılacak.
Trabzon'da 13 Temmuz Pazartesi günü
başlayan etkinlikler 16 Temmuz sabahına
kadar sürecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde
(KATÜ) düzenlenecek panele Gazeteci-
Yazar Sadık Albayrak konuşmacı olarak
katılacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Fatih
camisinde öğlen namazı öncesinde şehitler
için Mevlüd okunup, dua yapılacak, şehitlik
de anma programı gerçekleştirilecek. Trabzon
15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet parkında fotoğraf
sergisi açılacak.
Adana'da 14 Temmuz'da Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğunda
vali ve protokol tarafından 15 Temmuz
şehitlerinin mezarları ziyaret edilecek. 15
Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de Nezihe
Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uygulama Oteli'nde "15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü Anma Programı" gerçekleşecek.
Gaziantep'te Vali Davut Gül, yaşanan
korona virüs salgını nedeniyle bu yıl etkinliklerde
sosyal mesafe ve diğer kuralların üst düzeyde
gözetilerek gerçekleştirileceğini söyledi.
Vali Gül, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na
yapılacak anma etkinliğine vatandaşların valiliğe
başvuru yaparak randevu alacaklarını
belirterek, etkinlik öncesinde şehitler için Kuran'ı
Kerim ve Mevlit okunacağını, tüm şehrin
bayraklarla süsleneceğini ve mezarlıklardaki
şehitliklerin ziyaret edilerek dua okunacağını
belirtti.
Hüseyin KAÇAR-Ali ALTUNTAŞ- Özgür ÖZDEMİR- Murat KARAMAN-Mehmet BONCUK-Murat YILDIRIM/
SABAH