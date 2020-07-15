Bu gece 00.13’te demokrasi nöbetine

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, birçok ilde milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı "Dijital Gösterim Merkezi" açtı. 15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan merkezlerde hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar, temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek. Ziyaretçiler Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak. 5 bölümden oluşan merkezlerin ilk bölümünü fuaye alanı oluşturuyor. Ziyaretçiler, fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek. Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan gösterim merkezlerinde, işitme engelli vatandaşlarımız için de işaret diliyle anlatım imkânı sunuluyor. 360 derece görsel deneyim alanına, dijital gösterim yapılan bir tünelden geçilerek giriliyor. Bu alanda, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve hain kalkışmaya karşı milli iradenin nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterim deneyimleniyor.Dİyarbakır'daki Dijital Gösterim Merkezindeüç boyutlu ve sinematik ses sistemi ileziyaretçilere eşsiz bir gösterim fırsatı sunuyor.Ardından hologram gösterisi izlenirken hemenyanında bulunan projeksiyon ekranında darbegirişimine teşebbüs eden FETÖ'nün geçmişive bugünü hakkında bilgi veren bir video filmçalışması takip edilebiliyor. Ziyaretçilere VRgözlük ve Türk Bayrağı hediye edilecek.Kayseri'de ilk olarak Erciyes Üniversitesi15 Temmuz Şehitler Caddesi, 15 TemmuzŞehitler Anıt ve Fidanlığının açılışı gerçekleştirilecek.Saat 11.30'da Büyükşehir Belediyesitarafından "Dönmeyi Düşünmeyenler 1915Çanakkale-15 Temmuz Ruhu" konulu sergininaçılışı yapılacak. Öğle namazından önce şehitlerinruhu için Mevlid okunacak ve okunanhatimlerin duası yapılacak.Trabzon'da 13 Temmuz Pazartesi günübaşlayan etkinlikler 16 Temmuz sabahınakadar sürecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde(KATÜ) düzenlenecek panele Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak konuşmacı olarakkatılacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Fatihcamisinde öğlen namazı öncesinde şehitleriçin Mevlüd okunup, dua yapılacak, şehitlikde anma programı gerçekleştirilecek. Trabzon15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet parkında fotoğrafsergisi açılacak.Adana'da 14 Temmuz'da Aile, Çalışmave Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundavali ve protokol tarafından 15 Temmuzşehitlerinin mezarları ziyaret edilecek. 15Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de NeziheYalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUygulama Oteli'nde "15 Temmuz Demokrasive Milli Birlik Günü Anma Programı" gerçekleşecek.Gaziantep'te Vali Davut Gül, yaşanankorona virüs salgını nedeniyle bu yıl etkinliklerdesosyal mesafe ve diğer kuralların üst düzeydegözetilerek gerçekleştirileceğini söyledi.Vali Gül, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nayapılacak anma etkinliğine vatandaşların valiliğebaşvuru yaparak randevu alacaklarınıbelirterek, etkinlik öncesinde şehitler için Kuran'ıKerim ve Mevlit okunacağını, tüm şehrinbayraklarla süsleneceğini ve mezarlıklardakişehitliklerin ziyaret edilerek dua okunacağınıbelirtti.SABAH