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Bu gece 00.13’te demokrasi nöbetine

Bugün, hain kalkışmanın 4’üncü yıldönümü... Demokrasi ve kapsamındaki programlar gece yarısı saatler 00.13'ü gösterdiğinde başlayacak. Camilerden salalar okunacak, Demokrasi Nöbetleri tutulacak

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Bu gece 00.13’te demokrasi nöbetine
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, birçok ilde milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı "Dijital Gösterim Merkezi" açtı. 15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan merkezlerde hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar, temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek. Ziyaretçiler Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak. 5 bölümden oluşan merkezlerin ilk bölümünü fuaye alanı oluşturuyor. Ziyaretçiler, fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek. Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan gösterim merkezlerinde, işitme engelli vatandaşlarımız için de işaret diliyle anlatım imkânı sunuluyor. 360 derece görsel deneyim alanına, dijital gösterim yapılan bir tünelden geçilerek giriliyor. Bu alanda, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve hain kalkışmaya karşı milli iradenin nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterim deneyimleniyor.

DÖNMEYİ DÜŞÜNMEYENLER

Bazı illerimizdeki etkinlikler şöyle:
Dİyarbakır'daki Dijital Gösterim Merkezinde üç boyutlu ve sinematik ses sistemi ile ziyaretçilere eşsiz bir gösterim fırsatı sunuyor. Ardından hologram gösterisi izlenirken hemen yanında bulunan projeksiyon ekranında darbe girişimine teşebbüs eden FETÖ'nün geçmişi ve bugünü hakkında bilgi veren bir video film çalışması takip edilebiliyor. Ziyaretçilere VR gözlük ve Türk Bayrağı hediye edilecek.
Kayseri'de ilk olarak Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Anıt ve Fidanlığının açılışı gerçekleştirilecek. Saat 11.30'da Büyükşehir Belediyesi tarafından "Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu" konulu serginin açılışı yapılacak. Öğle namazından önce şehitlerin ruhu için Mevlid okunacak ve okunan hatimlerin duası yapılacak.
Trabzon'da 13 Temmuz Pazartesi günü başlayan etkinlikler 16 Temmuz sabahına kadar sürecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KATÜ) düzenlenecek panele Gazeteci- Yazar Sadık Albayrak konuşmacı olarak katılacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Fatih camisinde öğlen namazı öncesinde şehitler için Mevlüd okunup, dua yapılacak, şehitlik de anma programı gerçekleştirilecek. Trabzon 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet parkında fotoğraf sergisi açılacak.
Adana'da 14 Temmuz'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğunda vali ve protokol tarafından 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edilecek. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" gerçekleşecek.
Gaziantep'te Vali Davut Gül, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl etkinliklerde sosyal mesafe ve diğer kuralların üst düzeyde gözetilerek gerçekleştirileceğini söyledi. Vali Gül, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yapılacak anma etkinliğine vatandaşların valiliğe başvuru yaparak randevu alacaklarını belirterek, etkinlik öncesinde şehitler için Kuran'ı Kerim ve Mevlit okunacağını, tüm şehrin bayraklarla süsleneceğini ve mezarlıklardaki şehitliklerin ziyaret edilerek dua okunacağını belirtti.

Hüseyin KAÇAR-Ali ALTUNTAŞ- Özgür ÖZDEMİR- Murat KARAMAN-Mehmet BONCUK-Murat YILDIRIM/SABAH

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Bu gece 00.13’te demokrasi nöbetine
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