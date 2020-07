“Bu vatanı hainlere bırakmayacağız”

Ankara'da yaşayan Safa ve Selahattin Yalçın'ın 4 çocuğundan biri olan Muhammet Yalçın (22) Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul 3. sınıf öğrencisiydi. Türkiye Futbol Federasyonu Lisanslı Amatör Futbolcu belgesi ile yeşil sahalarda da forma giyen Yalçın, bir yandan da Ankara Osmanlı Spor Kulübü'nde antrenörlük yapıyordu. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Yalçın, 4 arkadaşı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Darbecilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni havadan ve karadan ateş altına alması üzerine kendisini arayan babası Selahattin Yalçın'a "Vatanı hainlere bırakmamak için bayrak altında yemin ettim. Son ana kadar burada duracağım" dedi. Telefonda konuştuğu sırada oğlunun can verdiğini anlatan baba Selahattin Yalçın, "Gün ağarmaya başlamıştı. Muhammet'le sürekli görüşüyorduk. 'Bombalar atılıyor, eve dön oğlum' dedim. 'Baba yeminim var. Son ana kadar burada olacağım, hainlere teslim etmeyeceğiz bu toprakları, önce vatan' dedi. Saat 06.10 sıralarında beni tekrar arayarak heyecanlı ses tonuyla, çok yakınlarına bomba atıldığını söyledi. 'Ben güvendeyim, önce vatan baba' dedi. O sırada büyük bir gürültü oldu. Ardından silah sesleri gelmeye başladı. Telefondan ayak sesleri geliyordu. Oğlumun koşarak uzaklaştığını düşündüm ancak bir süre sonra sessizlik oldu ve cevap alamadım" dedi.Şehit babası Yalçın, hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen her telefon çaldığında içinin ürperdiğini, oğlundan o gece gelen telefon anını yeniden yaşadığını söyledi. Şer odaklarının fırsat kolladığını dile getiren Yalçın, "Birlik beraberlik olma zamanı çünkü içerideki bazı odaklar da durmuyor" ifadesini kullandı. 15 Temmuz'da verilen mücadelenin unutturulmaya çalışıldığını söyleyen Yalçın şöyle konuştu: "Ülkemiz üzerindeki oyunlar devam ediyor. Sosyal medyadan algı yapıyorlar. Bu hesapların çoğu yurtdışındaki FETÖ üyeleri tarafından kullanılıyor. Buna karşı milletimizin duyarlı olması gerekiyor. O mecrada yazılanlara güvenilmemeli. Hem 15 Temmuz'a hem de şehitlerimize ağzı alınmayacak çirkin ifadelerde bulunuyorlar. Sosyal medya düzenlenmesinin de bir an önce yapılması gerekiyor. Biz mahkemelerde hesaplaşmaya çalışırken, onlar sosyal medya üzerinden hem bize hem şehitlerimize hakarette bulunuyorlar. Eğer bu hakaretleri biz yapmış olsak, Dünya'yı ayağa kaldırırlar. Ama bu şer odakları sosyal medya üzerinden istedikleri algıyı yapıyorlar, yetmezmiş gibi bir de destek görüyorlar. Bu da bizi son derece üzüyor."Muhammet Yalçın şehit edildiği sırada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, F-16'ların ilk bombayı atmasının ardından Yalçın'ın 10 metre ilerisine ikinci bombanın düştüğü görülüyor. Daha sonra yere yığılan Yalçın, aynı zamanda helikopterlerin de hedefi oluyor.