Darbe önlendi gücümüz arttı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türk Milleti, tam 100 yıl önce de, kendine zincir vurmak isteyenleri perişan etmişti. Türk Milleti 2016 yılında da, 1920 yılının işgalcilerinden pek farkı olmayan yabancı devletler ile onların işbirlikçisi FETÖ'cü teröristlere ve darbecilere hadlerini bildirdi. Türk iş dünyası olarak ülkemizin sadece ekonomik ve ticari gelişmesinin ve kalkınmasının değil, siyasal geleceğinin, vatanın bölünmez bütünlüğünün, istiklal ve istikbalinin muhafazasının da bekçisi ve teminatıyız. O gece halkımızı sokaklara davet edip darbecilere geçit verilmemesini isteyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerini tekrarlamak isterim: "15 Temmuz bize şunu gösterdi, bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşan necip bir millettir. Bu millet, cesur bir millettir... Bu millet, kahraman bir millettir."TİM Başkanı İsmail Gülle: Türk milleti darbelere karşı önceki yıllardan farklı olarak topyekûn ortaya koyduğu iradesiyle dur demeyi başarmış, hıyanet içerisinde kirli planlar yapanlara bundan sonra da böyle bir teşebbüsü akıllarına bile getiremeyeceklerini göstermiştir. 15 Temmuz'da birlik olan iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ekonomi yönetimine daha etkin katılım başlamış, 'piyasa ekonomisi'ne dayalı dönüşüm hayata geçmeye başlamıştır. Bu da Türkiye algısını güçlendirmiş, milli egemenlik, milli irade ve milli ekonominin korunması ve kollanması adına çok daha güçlü bir zemine taşımıştır. 16 Temmuz 2016 sabahı, Türkiye 'Milli İrade'nin tüm süreçlere hâkim olduğu, bugün ve gelecekte içeriden ve dışarıdan kimsenin Türkiye'nin geleceğine, kaderine müdahale etmeye cesaret edemeyeceği bir döneme uyanmıştır.TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatan için hiç düşünmeden eli silahlı hainlerin karşısında durarak emellerine ulaşmalarını engellemek için canını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. 2016'daki alçak darbe girişimi turizm sektörünün faaliyetlerini de sekteye uğrattı. Olumsuz gelişmelerden ilk etkilenen turizm olduğu gibi bir o kadar da hızlı toparlandı. 2020 hedefimiz ilk 5'e girebilmek turist sayısını ve gelirimizi yüzde 20 oranında artırmaktı ama tüm dünyayı sarsan pandemi bizi de etkiledi. Ancak Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle pandemi sürecinde aldığımız yaraları hızla iyileştireceğimize inanıyoruz, 2023 hedefleri için aralıksız çalışıyoruz.DEİK Başkanı Nail Olpak: FETÖ terör örgütünün, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne göz diktiği hain darbe girişiminin üzerinden tam dört yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da memleketimizi karanlığa boğmaya çalışan vatan hainlerine karşı cansiperane bir mücadele gösteren tüm demokrasi kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye, tarih boyunca yerel ve küresel ölçekli pek çok zorluğun üstesinden gelmeyi bildi. Ülkemiz siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda biriktirdiği tüm tecrübeleri, "Güçlü Türkiye" vizyonu için birer kazanıma dönüştürdü. Bugün, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, tüm dünyayı tehdit eden COVID-19 pandemi sürecini de en az hasarla atlatıyor. Olumsuzluklara karşı dimdik olan güçlü duruşumuz, daima insan odaklı devlet anlayışımız ve dayanışma ruhunu özümsemiş milletimiz sayesinde, sarsıcı sonuçlar doğuran küresel salgın sınavında da topyekûn bir mücadele içindeyiz. Sağlık alanında gösterdiğimiz başarıyı, devletimizin sunduğu desteklerle ekonomiye ve tedarik zincirini kopartmadan ticarete taşıyarak yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz.MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu demokrasi katline, tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert ve yiğit şekliyle Türk milleti vermiş, demokrasisine, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilemiştir. FETÖ'nün hain emellerini boşa çıkaran bu azim, kararlılık ve vatan sevdası, bir daha böyle bir kalkışmaya bu topraklarda cesaret edilemeyeceğinin de en büyük teminatıdır. Dünyanın en yaygın ve etkin STK'sı olan MÜSİAD, her koşulda milli iradeden yana tavır alarak, her tehdidin karşısında tereddütsüz durmuştur. MÜSİAD olarak, demokrasinin, bir ülkenin can damarı olduğu bilincinden hareketle, geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi mücadelesinin içinde yer alıyoruz.ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Türkiye'de aktif büyüklükleri 59.6 milyar lirayı bulan, yani 10 milyar dolarlık bir yapı ile finanse edilen paralel yapılanma 15 Temmuz'da millet iradesine karşı darbeye teşebbüste bulundu. Allah muhafaza bu darbe amacına ulaşsaydı bugün Türkiye'nin üniter yapısı parçalanmış, ekonomisi tamamen dışa bağımlı, adeta mandacılığın geldiği kukla bir devletçikte yaşıyor olacaktık. Ülkelerin ekonomilerine baktığımızda darbelerin ekonomilerin en büyük düşmanı olduğunu görürüz. Darbe yaşanan ülkeler ekonomik olarak IMF'lere bağlanmış, dış borç yükü almış yürümüştür. Bu ülkelerin siyaseten ve programlarını yürütme bakımından da dış müdahalelere açık olduğunu görmekteyiz. Allah muhafaza Türkiye'de de bu kalkışma amacına ulaşsaydı, bugün üniter yapısını kaybetmiş, IMF'e borçlandırılmış, bir nevi manda altına girmiş bir ülkede yaşıyor olacaktık.Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Ancak 40 yıl geçse de acımız taze kalacak. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. 15 Temmuz bizlere kurtuluş mücadelesi ruhunu aşıladı. Yaşanan süreçte en büyük darbeyi turizm sektörü almış olsa da en hızlı toparlanan sektörlerden biri turizm oldu. Şu anda zorlu bir pandemi süreci yaşasak da bunu da atlatıp yine en hızlı toparlanan sektör olacağımıza inancımız tam. Çünkü biz ülkemizin potansiyeline güveniyor ve inanıyoruz. Yatırımcı olarak da elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu kapsamda gerek Anadolu Kültürel Girişimcilik müze mağazalarımızda gerekse Molton markasıyla faaliyete geçirdiğimiz otellerimizde yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.