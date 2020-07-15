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Hainler cami imamına saldırdı

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Hainler cami imamına saldırdı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesinde Perşembe Merkez Camii imamı Raşit Bayraktar, 27 yıldır imamlık görevini gerçekleştirirken 15 Temmuz darbe gecesi uğradığı saldırıyı anlattı. Bayraktar, "Zorla aracımın kapısını açmaya çalıştılar, tekmelediler. Aracımın camlarını ve kapılarını kilitleyerek evime gittim. Devlet büyüklerimizin metanetli duruşu, devletimizin kurumlarının güzel bir iş birliği içerisinde bu belayı salma savunması bize bugünleri yaşattı. Bu güzel günleri görmemize vesile oldu. Rabbim devletimize zeval vermesin. Bu tür musibetlerden, tacizlerden ebediyen bizleri de, devletimizi de, bu memleketimiz de yaşayan tüm insanlarımıza muhafaza eylesin, korusun. Yaşadığımız son musibet olsun inşallah." SABAH
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Hainler cami imamına saldırdı
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