Helikopterden açılan ateşle şehit düştü

FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Fuat Bozkurt'un ailesi, evlatlarının acısını yüreğinde yaşıyor. Baba Hasan Bozkurt, "Üç oğlum daha var, bir de ben. Vatan için tekrar gözümüzü kırpmadan gideriz'' dedi. Ankara Kızılay'da darbeciler tarafından helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen 31 yaşındaki Fuat Bozkurt'un ailesi, şehit evlatlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor. Ankara'da özel bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışırken Kızılay'da darbe girişimi gecesi şehit düşen Fuat Bozkurt, şehadet şerbetini, inşasında çalıştığı Ankara'daki Akay Alt Geçidi civarında içti. Şehidin babası Hasan Bozkurt, "Allah'tan geldi, şikayetimiz yok, çok şükür. O genç yaşta şehit oldu, takdiriilahi'' dedi.