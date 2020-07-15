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Hüznü ve gururu bir arada yaşıyorlar

SABAH
Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
İstanbul'da, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın, Diyarbakır'da yaşayan ailesinin acısı, ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Daha iyi bir iş ve yaşam için ailesi ile 23 yıl önce memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden İstanbul'a giden Askeri Çoban, 15 Temmuz gecesi, darbecilere karşı koymak için çıktığı evine bir daha geri dönemedi. Diyarbakır'da yaşayan Çoban ailesi ise hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Hainlerin kurşunuyla şehit düşen Çoban'ın oğlu Ferdi Çoban, babasının şehadetinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu ve bu acının hiç dinmeyeceğini belirterek, ''Hastanede bize babamın vefat ettiğini söylediler. O anda yıkıldık ama her şey vatan, millet için. Acımız çok büyük ama yine de gururluyuz, mutluyuz'' dedi.
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Hüznü ve gururu bir arada yaşıyorlar
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