İhanetin hesabını hainlerden soracağım

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevde olan Edip Zengin'in eşi Asiye Zengin, aradan geçen 4 yılda yaşadıklarını SABAH'a anlattı.Özel Harekat Polisi Edip Zengin, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı'nda görevdeydi. Darbe olduğunu duyan eşi Asiye Zengin, eşini arayarak durumunu öğrenmek istedi. Eşi, kendisine Kuran okuduğunu söyleyerek sorun olmadığını bildirdi. Acı haber ise gecenin ilerleyen saatlerinde geldi. Ankara semalarında havalanan FETÖ'cüler Özel Harekat Dair Başkanlığı'nı bombalamaya başladı. Gerçekleşen saldırıda Erzurumlu Polis Memuru Edip Zengin de şehit oldu. Fatmanur ve Eminegül isimli iki kız çocuğu ile hayata tutunmaya çalışan Asiye Zengin "Allah'tan geldiğine inanmazsak çok zor bir durum olabilirdi. Ama biliyoruz ki bu Allah'ın takdiriydi. Ona ölümlerin en güzelini bahşetti. Hayatı devletine, bayrağına hizmetle geçen bir insandı. Vatanı için birçok kez ölmeyi göze almıştı. O gece de şehadet şerbetini içti. Yokluğu tabi çok zor ama Allah sabrını verdi. Devletimiz bu süre zarfında da hep yanımızda oldu. Bize onunla gurur duymak kaldı. Tabi iki çocuğum var. Onları babasız büyütmek kolay bir şey değil. Ama onlar da babalarının yokluğunun nasıl bir şerefli yokluk olduğunu biliyorlar. Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun" dedi. Çocuklarından dolayı hiçbir duruşmaya katılamadığını ifade eden Zengin; "Birçok vatandaşımız şehit oldu. Unutulacak gibi bir olay değil. Unutmamamız da gerekir. Biz unutursak bir daha aynı şeyleri yaşarız, Daha çok ocağa ateş düşer. bunu yapanların karşısına çıkıp, gözlerine bakıp, 'Neden yaptınız' diye sormak istiyorum" diye konuştu.