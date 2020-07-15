İki yıldır annesini göremiyordu

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının sivil şehitlerinden Gaziantepli Şirin Diril'in annesi Münevver Diril, "Darbeydi, savaştı. Çok kötü bir gündü. Zalimler atamız Hazreti Hüseyin'i şehit etmişler. Oğlum da tıpkı atası gibi zalimler tarafından şehit edildi" dedi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü mahallesinde yaşayan Diril ailesinin 13 çocuğundan 6'sı Bursa ve İstanbul'a yerleşerek buraya yaşamaya başladı. Ailenin 9'uncu çocuğu olan Şirin Diril de (33) 2010 yılında İstanbul'a yerleşerek personel servisinde çalışmaya başladı. Mesleği şoförlük olan Şirin Diril, 15 Temmuz gecesi servis aracıyla Özel Harekât Polislerine siper oldu. Darbeciler aracın içerisindeki Diril'i ön camından tarayarak kurşun yağdırdı şehit oldu.Oğlunun yıllarca servis şoförü olarak çalıştığını söyleyen annesi Münevver Diril (74), "Şirin ile 2 yıldır yüzyüze görüşememiştik. Bayramda Bursa'daki çocuklarımı görmeye gideceğimi, oradan da İstanbul'a geçeceğimi söyledim. Şirin'i de orada görecektim. Darbe gecesi Şirin işten gelip evde yemek yerken televizyonda olayları görmüş. Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca da arkadaşlarına Kısıklı'ya gideceğini söyleyerek evden çıkmış. Bir süre sonra da kendisinden Özel Harekât Polislerini Kadıköy'deki Türk Telekom binasına götürmesi istenmiş. Polisleri almaya gittiği yerde de darbeciler ateş ederek önünü kesmiş. Şirin de polislerin önüne siper yapmak için aracını durdurunca da darbeciler tarayarak şehit etmişler" dedi.Ailesinin Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiğini söyleyen Münevver Diril, "Zalimler atamız Hazreti Hüseyin'i bile şehit etmişler. Oğlum da bu zamanın zalimleri tarafından atası gibi şehit edildi. Benim oğlum kötü bir şey yapmamıştı. Emeğiyle geçinen bir insandı. Kardeşiyle beraber aldığı arabayla servis işi yaparak ekmeğini kazanıyordu" dedi.Şehidin ağabeyi Şerif Diril ise "Annem 2 yıldır görmüyordu. Şirin buraya gelemeyeceği için annem de bayramda Bursa'daki kız kardeşlerimi gördükten sonra İstanbul'a gidip O'nu ve diğer kardeşimizi görecekti. Bayram tatili uzayınca Şirin buraya geldi ama annem Bursa'ya gitmişti. Birbirlerini göremediler" dedi.