Jetler uçuyor camlar patlıyordu

İşte Özuğur'un anlattıkları:* Hafta sonunu geçirmek için 19:00 uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a gelmiştim. Gece telefon geldi. Havalimanında askerlerin olduğu ve uçuşların durdurulduğu söylendi. Evden yürüyerek havalimanına ulaştım.* 'Kule ele geçirildi dediler. Kuleye çıktığımda halk da kuledeydi. Biz Cumhurbaşkanını karşılamak için kuleden aşağı indik. Bu sırada darbecilerin kullandığı alçaktan uçuş yapan ve sonik patlamalar yapan savaş jetleri geçiş yaptı. Jetlerin alçak geçişi sırasında patlayan camlar nedeniyle yaralananlar vardı. Cumhurbaşkanımız içeri girer girmez yaralıların yanına giderek onlarla ilgilendi.* Bir kaç saat sonra kuleden beni arayarak tanımsız bir helikopterin bize doğru yaklaştığı söyledi. Cumhurbaşkanımıza bilgi verdim. Cumhurbaşkanımız kulede görevli arkadaşımızla konuşarak bazı talimatlar verdi. Ancak helikopterin kuleyle hiçbir irtibatı yoktu. Bunun üzerine kendisine 'Güvenli sığınak gibi bir yer var oraya gidelim' dedik. Kabul etmedi. 'Burada kalacağız. Ayrılmayacağız' dedi.* Bize 'Bütün hızınızı meydanı açmaya eski haline getirmeye uçuşları başlatın' talimatı verdi. Kendisi çıktı konuşma yaptı. O olayda bile soğukkanlılığını kaybetmedi.* Eğer başarılı olsalardı, biz Suriye gibi olurduk. Allah yurdumuzu büyük bir felaketten korudu.