Kahramanın kabrine ziyaretçi akını

15 Temmuz darbe gecesi darbeci General Semih Terzi'yi vurarak Özel Kuvvetler Komutanlığının ele geçirilmesini önleyen ve darbenin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabri hiç boş kalmıyor. Kabri ziyaret edenler arasında Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeş Soner Halisdemir de vardı. Ziyaretçilerle sohbet eden Soner Halisdemir ağabeyinin kabrini ziyaret edenlere sonsuz saygı ve sevgilerini sunduğunu belirterek, "Aradan 4 yıl geçti. Acımız yok gururumuz aynıdır. Milletimiz şehidini hiç yalnız bırakmadı. Çanakkale nasıl kuruluşumuz ise 15 Temmuz da dirilişimiz oldu. Bizler yaşlanıp gidiyoruz ama şehitlerimiz gencecik milletimizin gönlünde yaşıyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Tüm dünyayı saran corona virüs ülkemizde de halen etkisini gösterse de milletimiz yine aziz şehidimizi yalnız bırakmadı. Ben Türk Milleti ile guru duyuyorum. Bu gün burada yaşıyorsak rahat nefes alıyorsak onların sayesinde. Mekanları cennet olsun. " dedi.