Kolunu feda etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Taksim'de halka ateş açan darbecilerin tüfeklerinden şarjörlerini çıkarırken kolundan vurulan Samsunlu gazi Adnan Çilingir, "Bugün hainlerle karşılaşsam diğer kolumu da göz kırpmadan ülkem için feda ederim" dedi. Çilingir, "Taksim Meydanı'nda darbeciler ateş açmaya başladığında çevremde 15 kişi yaralandı. Ben o şarjörleri almasam, en az 150 kişi ölebilirdi. Birden iki askerin arasına daldım ve ikisinin de şarjörünü aldım. Baktım kolum havada yok, kolumu bir deri parçası tutuyor. Devletim kolumun kesilip atılmasına izin vermedi sayısız operasyonlar sonucunda yüzde 50'de olsa kasla çalışıyor. Allah bu millete böyle bir hainlik daha yaşatmasın . Gerekirse diğer kolumu da feda ederim" dedi.