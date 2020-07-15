On üç ameliyat oldu “Siz dik durun” dedi

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde eşiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne vatanı hainlere karşı savunmak için gövdesini siper eden Ahmet Yasin Kasarcı'nın önce eşi, sonra kendisi açılan ateş sonucu yaralandı. Ölümle burun buruna gelen Kasarcı, kelime-i şehadet getirerek son nefesini vermeye hazırlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kasarcı 13 kez ameliyat geçirdi.Ameliyatının ardından SABAH'a konuşan Kasarcı, 15 Temmuz'da halı saha maçından sonra telefonla aradığı eşinden darbe girişimi olduğunu öğrenerek evine gittiğini söyledi. Evde ailesiyle televizyon izlediğini, bu sırada TRT'deki darbe bildirisinin okunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sokaklara çıkın" çağrısının ardından yatsı namazını kılıp eşiyle dışarı çıktığını söyledi. Eşi ve kız kardeşiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Kasarcı, "Köprüden aşağı inerken Altunizade'de Hz. Ali Camisi'nin yanından aşağıya doğru zırhlı bir araçla bir tank geçiyordu. Zırhlı aracın tepesinden biri havaya doğru ateş ediyordu. Bu bizim askerimiz, bu bize sıkmaz dedim ama bunların şeytana ruhlarını sattıklarını bilmiyorduk. Sonra ilerlemeye devam ettik. Bu arada yaralılar olmaya başladı. Olayın ciddiyetinin farkında olmaya başladık. Bir taraftan da selalar okunuyordu. Allah zaten o korkuyu bizden aldı, ölüm korkusu falan hiç aklımızın ucuna gelmiyordu" diye konuştu.Kasarcı, köprüde yaralananlara araçlara bindirerek hastaneye gönderdiklerini anlatarak, şunları kaydetti; "Duraklara yakın bir yerde eşim, 'Ben vuruldum Yasin' dedi. Eşime döndüğüm zaman ben yanımdan aldım mermiyi. Tabii ben vurulunca bir anda sessizlik oldu, hiçbir şey duymuyorum. O an sinir sistemi bende çöktü. O an kelime-i şehadet getirdim. O şekilde ayaklarım daha beni tutmadı, devrildim" Kasarcı, bugüne kadar 13 ameliyat olduğunu, sıfır nabızla hastaneye gittiğini, ilk ameliyatında dalağını aldıklarını, iki hafta sonraki ikinci ameliyatında ise mermiyi çıkardıklarını belirtti. Tedavilerin ve ameliyatların bugüne kadar sürdüğünü ifade eden Kasarcı, "Kurşun benim sinirlerime geldiği için ayağım hareket etmiyordu. Sinirlerim yanmıştı. Sürekli ağrı içerisindeyim. Tek başına yürüyemiyorum, zorlanıyorum. Tek başıma dengede duramıyorum. Bu ameliyatlar daha iyi yürümemi sağlamayacak, ayaklarımın düzelme şansı maalesef yok ama en azından ağrıyı azaltacak" dedi.