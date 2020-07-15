Sala verdi diye öldüreceklerdi

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece, darbecilerin "kafasına sıkın" talimatı verdiği Fethiye Camisi İmam Hatibi Adem Aktaş, aradan 4 yıl geçse de yaşananları unutamıyor. 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının yanındaki Fethiye Camisi'nin imam hatibi Adem Aktaş, darbe girişimi gecesi camiye girerek, "Allah rızası için devletimize sahip çıkalım vatanımıza sahip çıkalım, kimsenin oyununa gelmeyelim, devletimiz güçleniyor, Türk milleti ilelebet bu vatanda kalacaktır. Allah rızası için sokaklara inelim" anonsuyla vatandaşları sokağa davet etti. Bu anonsun üzerine, dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kurmay başkanı eski Yarbay Serkan Polat, iddianameye göre, "Bunu susturamadınız, girin sıkın kafasına" şeklinde emir verdi. O gece askerlerin, kaldığı lojmandan dışarıya çıkmasına müsaade etmediğini ifade eden Aktaş, "Vatandaşların sokağa inmesiyle askerler oraya odaklandı, ben de o esnada bir fırsat yakaladım ve hemen camiye girip anons yaptım, sela verdim. Saladan hemen sonra askerler beni almaya geldi" dedi. Aktaş, askerlerin camiye yönelmesiyle herhangi bir korku yaşamadığını anlatarak, "O anda en ufak bir korku, tedirginlik yaşamadım. Bu olayları geriye sardığımızda o kadar silahlı asker üzerinize geliyor fakat Allah o gece milletin üzerine fazilet indirdiği gibi buraya da indirmişti. Allah'a şükürler olsun ki korku olmadan panik yaşamadan, tereddüt etmeden vatanımızı savunduk" diye konuştu.