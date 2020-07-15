Şanlıurfa’nın şanlı yiğitleri

Şanlıurfa 15 Temmuz'da 4 Şehit verdi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde hainlere karşı çıkan Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, Mustafa Direkli, Ümit Yolcu ve İbrahim Halil Yıldırım şehit oldu. Şanlıurfalı şehitlerin isimleri, kentteki parklara, okullar ve camilere verildi. Hain darbe girişiminin dördüncü yılında acısı hala ilk günkü gibi taze olan aileler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yaşandığı o geceyi ve neler yaşadıklarını SABAH'a anlattı.Şehit Mustafa Direkli, henüz 20 yaşındaydı. İstanbul Okan Üniversitesi'nde İç Mimarlık okuyor, Anadolu yakasında öğrenci evinde kalıyordu. Babasıyla sürekli telefonda konuşan Mustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duyunca, "Vatan elden gidiyor" diyerek darbecilere karşı koyarken şehit düştü. Şehidin babası Nihat Direkli, "Bu darbe unutulmaz, unutulamaz. 15 Temmuz, halkın demokrasi adına vermiş olduğu mücadelenin günüdür, o yüzden çok önemlidir. Tekrar ülkemize tehditlerin olmaması için durmak yok, yola devam. Yoksa şehitlerimizin hakkını nasıl öderiz" dedi. 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde kardeşi şehit düşen, yengesi gazi olan Mustafa Şefkatlioğlu, "Kardeşim şehit, yengem gazi, bu vatana canımız feda olsun. Devletimiz şehidimize, gazimize ve çocuklarına sahip çıktı. Darbeye kalkışanların Müslümanlıkla bir ilgileri yok" diye konuştu.15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ümit Yolcu'nun ağabeyi Şehmus Yolcu, kardeşinin, FETÖ'cülerin tankla Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet merkezini basmaya geldiğinde şehit edildiğini söylüyor. Kardeşi ile arkadaşlarının "Asker kışlaya" diye bağırdığını anlatan Ümit Yolcu, sonrasını gözyaşları içinde anlatıyor: Tankın içinden, kurmay yüzbaşı rütbesinde hain bir terörist çıkıyor. Dağılmaları için megafon ile anons yapıyor. Tankın üzerine iki kişi çıkıyor. Kardeşim elindeki G3 silahı almaya çalışıyor ama hain direk kalbinden vuruyor ve şehit ediyor. Kardeşim vatanı bayrağı için şehit oldu. Biz vatan için bir şehit verdik ama daha bitmedik.Şanlıurfa'dan İstanbul'a göç eden Yıldırım Ailesi'nin beş çocuğundan biri olan 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gitmişti. Binaya yaklaştığında FETÖ'cülerın sıktığı kurşunla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Üç gün sonra hastanede şehit olan Şanlıurfalı Halil İbrahim Yıldırım'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Şehit babası Bahaddin Yıldırım, "Oğlum bize Çanakkale'yi hatırlattı. Ayın 18'inde dünyaya geldi. Ayın 18'inde şehit oldu. Çanakkale zaferi de 18'inde bize Çanakkale zaferini hatırlattı" dedi