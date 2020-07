Şehit anne ve babası: Oğlumuzla gurur duyuyoruz

Adanalı Mine ailesinin iki oğlundan biri olan ve 15 Temmuz gecesi İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kışlası'nda şehit düşen Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin anne ve babası oğullarının vatan aşkıyla dolu olduğunu söyledi. Hain saldırı gecesi canlarından çok sevdikleri oğullarını şehit veren Mine çifti, her dakika çocuklarının üniformasını koklayıp hasret gideriyor. Her an oğluyla yaşadığını anlatan Ayşe Mine, oğluyla en son darbe girişimi gecesi görüştüğünü anlatarak, "Oğluma durumu anlattım. Bana 'Ben de bilmiyorum. Seni arayacağım' dedi ve telefonu kapattı. 3 gün sonra şehit haberini aldık. Yavrum vatanı için şehit oldu. Onunla gurur duyuyoruz. Bize hep 'Vatanım için şehit düşeceğim' diyordu. Oğlumuz vatan aşkıyla doluydu. Oğlumuz çok sevdiği vatanı için şehit düştü. Allah bize bir daha o günleri göstermesin. Cumhurbaşkanımızın sayesinde o hainlere ülkemizi vermedik. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.Oğlunun adının bir okulda yaşatıldığı için mutlu olduğunu dile getiren şehit babası Mustafa Mine ise, "Her 15 Temmuz'da o anları yeniymiş gibi yaşıyorum. Oğlumuzun yokluğuna alışamadık. Bir an olsun aklımızdan çıkmıyor. Ama hayat devam ediyor. Bizim tek isteğimiz bu kutsal vatan için canlarını veren çocuklarımız unutulmasın. Biz bu vatan için canımızı, ciğerimizi verdik. Vatan sağ olsun. Vatanımızı bu hainlere vermeyiz. Eğer Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı vatanımız elden gitmişti" şeklinde konuştu.