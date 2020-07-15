Şehit Seher’in iyilik günlüğü

15 Temmuz gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen komiser yardımcısı Seher Yaşar'ın yıllar sonra hayallerini kaleme aldığı ajandası ortaya çıktı. Kızının eşyaları için bir oda yapan anne Dilek Yaşar şunları söyledi: Yıllar sonra Seher'in ajandasını açıp okuduk. Yapmayı planladığı iyilikleri tek tek not almış. Seher özellikle çocuklara karşı çok hassastı. Bana polis olmadan önce "Anne göreve başladıktan sonra kimsesiz çocukları ziyaret edeceğim, ne istiyorlarsa alacağım" demişti ama ömrü yetmedi. Kızımın ajandasında yardım yapacağı çocukların ve ailelerin isimleri ve adresleri vardı. Araştırıp adreslerini defterine yazmış. Sırayla onlara yardımlarda bulunacakmış.