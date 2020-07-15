Suikast timinin “tek firarisi” aranıyor

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Darbe teşebbüsü sırasında Muğla'da Cumhurbaşkanına suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırının ardından 37 kişilik suikast timinde yer alan darbeci askerler, Marmaris İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçtı. 37 suikastçiden 36'sı yakalandı, Özel Kuvvetlerde görevli eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise kaçtı. Firari Karatepe'nin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu. Tüm ihbarlar değerlendirildi ancak izine rastlanmadı. Karatepe, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda kırmızı bültenle aranıyor.