Telefonu kapattıktan 3 dakika sonra şehit düştü

Ankara'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis memuru Mustafa Serin'in (46) Samsunlu eşi Zeynep Serin (46), telefonda konuştuktan 3 dakika sonra eşinin şehit olduğunu söyledi. O gece eşinin memleketi olan Balıkesir Burhaniye'ye tatile gideceklerini ve bunun için bavul hazırladığını anlatan Serin, gelen bir telefonla eşinin göreve gittiğini, 3 gün sonra da şehadet haberini aldığını anlattı. Eşinin şehit olmasından sonra Samsun'daki ailesinin yanına yerleşen Serin, aradan 4 yıl geçmesine rağmen acısının halen çok taze olduğunu ve eşi için güçlü olmaya çalıştığını belirtti.