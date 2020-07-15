Türk bayrağını koklayarak teselli oluyoruz

Güneydoğu'da PKK ile mücadelede ederken Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gazi, 15 Temmuz'da ise Gölbaşı'nda şehit olan 26 yaşında Özel Harekât Polisi Niyazi Ergüven'in annesi Saadet ve babası İsmet Ergüven, 4 yıldır yaşadıkları evlat hasretlerini ve duygularını SABAH'a anlattı. Acılı baba, "Bu devrin Ebu Cehil'i Fetullah Gülen'dir. Beyinleri FETÖ ve PKK tarafından yıkanan vatan hainleriyle ancak Erdoğan mücadele eder. Erdoğan'ın terörle mücadelesi şehit aileleri olarak yüreğimize su serpiyor" dedi. Acılı anne ise "Vatan hainlerine karşı Cumhurbaşkanımız gibi hilaller var. Fettullah Gülen ve arkasındakiler ise cehenneme direk olsun. Ne yapsam içimden acı çıkmıyor. Ben yavrularımı abdestsiz yetiştirmedim. Ülkesini ve milletini seven çocuklar yetiştirdim. Fotoğrafını bağrımıza basarak, tabutunun üstündeki bayrağı sevip koklayarak teselli oluyoruz. Yüreği, vatanı ve bayrağı için can verecek kadar bir hayırlı evlat yetiştirmiş şehit anası olarak gururluyum" dedi.