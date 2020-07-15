Üç yapraklı yoncanın üç yürekli annesi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bedenlerini vatanları için bombalara siper eden Özel Harekat'ın kadın kahramanları Hataylı Gülşah Güler (24), Ankaralı Seher Yaşar (23) ve Kayserili Cennet Yiğit (23), Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma gibi gösterdikleri cesaretle isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı. Üniversiteyi ve akademiyi birlikte bitirip polis olan özel harekatın gözü kara üç kadın kahramanı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda omuz omuza birlikte şehit şahadete yürüdü. 83 milyonun gönlünde taht kuran 3 kahramanın dostluklarını, daha önce birbirlerini tanımayan aileleri de sürdürüyor. Bu 3 kahramanın 3 yürekli annesi, aileleriyle birlikte, şehitlerden Gülşah Güler'in Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde bulunan Gülşah Güler'in kabri başında buluştu. Şehit anneleri Emine Güler, Dilek Yaşar ve Huriye Yiğit birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Evlatlarının yıllardır sürdürdüğü dostluğun kendilerine miras kaldığını anlatan şehit anneleri, "Acımız bir, gururumuz bir. Bin kere de olsa evlatlarımızı şehit vermeye hazırız. Evlatsız kalırsak biz de şehit adayıyız" diyerek, FETÖ'ye en net mesajı verdi.Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, "Bizler anne ve babaları olarak, yavrularımızın yarım kalan arkadaşlıklarını devam ettiriyoruz. Seher'imin ve Cennet'imin annelerini görür görmez, hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Ama bu gözyaşları evlatlarımızın bizlere bıraktığı gururun gözyaşları. Hain FETÖ sakın sevinmesin, bizler bu vatan için bir ölür bin diriliriz. Son kişi kalana kadar savaşırız ama yine de bu vatanı o hainlere bırakmayız. 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Cumhurbaşkanımız gibi liderlerimiz olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez" dedi.Seher Yaşar'ın annesi Dilek Yaşar, "FETÖ, kızımı hayattan kopardığı gibi hatıralarını da yok etti. Ama her gün Seher'im gelecekmiş gibi bekliyoruz. Kızımın eşyaları için bir oda yaptık. Resimleri var ama bir kendisi yok. Onlar etle tırnak gibi arkadaşken birlikte şehit düştü. Bizler de aileleri olarak, onlar gibi etle tırnak gibi olduk. Dosta düşmana karşı daima birlik olacağız, gerekirse vatanımız için çocuklarımız gibi şehit olacağız. Şairin dediği gibi... Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizler de evlatlarımız gibi bu vatan için şehit adayıyız."Cennet Yiğit'in Annesi Huriye Yiğit: Cennet ile can dostları Gülşah ve Seher, Özel Harekat'ın 3 yapraklı yoncasıydı. Pensilvanya'daki hain ve çetesi bizim bu üç yapraklı yoncamızı koparıp aldı. Ama şimdi binlerce milyonlarca Cennetimiz, Seherimiz ve Gülşah'ımız var. 15 Temmuz'dan önce sadece çocuklarımız bizlere anne derdi ama şimdi tüm Türkiye bizlere anne diyor. Şehit evlatlarımızın bıraktığı gurur ve onur bizim yaşam sebebimiz. FETÖ'cülerin alınlarına mühürlenen hainlikleri ise ebediyete kadar silinmeyecek.