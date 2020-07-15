Vatan için gerekirse diğer kolum da feda olsun

O kahramanların hayatları 15 Temmuz sonrasında tamamen değişti. Sabiha Gökçen Havalimanı yoluna giden gazi Üzeyir Civan, G3 kurşunu ile yaralandı, sol kolunu kaybetti. Artık çocuklarına sarılamıyor. İBB önünde helikopterden açılan ateşle kafasından vurulan gazi Sebahattin Çelik'in kafatası 9 parça oldu. İBB'nin AKOM binası önünde kalbinin hemen üzerine G3 kurşunu yiyen Musa İlhan, 4 yıldır o kurşunla yaşıyor.* İBB'nin AKOM binası önünde askerlerin açtığı ateşle kalbinin milim üzerinden vurulan gazi Musa İlhan 4 yıldır o kurşunla yaşıyor. İlhan, "Top oynayamıyorum, koşamıyorum ağır spor yapamıyorum, üzerine yatamıyorum. Hanlerin o gece başaramaması en büyük mutluluğum'' diyor.* Orhanlı gişelerde sol kolunu kaybeden Gazi Üzeyir Civan "15 Temmuz benim için değil Türkiye için bir dönüm noktası. Kolu veren Allah 50 yıldan sonra ezanın susmaması bayrağın inmemesi için gittiğim yolda geri aldı. Gerekirse diğer kolumda feda olsun'' dedi.* İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde helikopterden açılan ateşle kafasından vurulan gazi Sebahattin Çelik 26 ameliyat geçirdi. Yeni ameliyatlara hazırlanan Sebahattin Çelik, "Alın kemiklerim yenilendi. Plastik kafatası takıldı. 26 ameliyat geçirdim. O gece bizim elimizde toplu iğne dahi yoktu. Onlar helikopterle tankla geldiler" dedi.