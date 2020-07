Vatanını annesinden daha çok seven evlat

İş makinesi operatörü Fuat Bozkurt (30), darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte, yaşadığı Ankara'da ailesini arayıp "Vatansız can ne işe yarar. Vatan elden gidiyor. Hakkınızı helal edin. Ben, hainlere karşı koymaya gidiyorum" diyerek helallik aldı. Ardından da milyonlarca vatansever gibi darbecilere direnmek için sokağa fırladı. Helikopterden açılan ateşle yaralandı. Ama kolunu atletiyle sarıp, yaralı halde TBMM'ye koştu. Milletin ve demokrasinin temsilcilerinin bulunduğu binaya darbecileri sokmamakta kararlıydı. Ancak hainlerin meclisi bombalaması sonucu şehit oldu.4 yıldır evlatlarını şehit vermenin gurur ve hüznünü bir arada yaşayan Malatyalı Hasan- Sebahat Bozkurt çifti duygularını şöyle anlattı:Baba Hasan Bozkurt: Acıyı ve gururu bir arada yaşıyoruz. Ama asla üzülmüyoruz. Hayatın her anında onu anıyoruz. Vatanı için canını verdiğini bildiğimiz için bu bize gurur veriyor. Mezarını her ziyaret edişimizde onun bizi duyduğunu bildiğimiz için 'Seninle hep gurur duyuyoruz' diyoruz. Fuat oğlum ve onun gibi ana kuzuları sokaklara çıkmasaydı ve canlarını vermeseydi ne olacaktı? Sabah olduğunda vatan, bayrak, Kuran kalmayacaktı. O hainler PKK'ya karşı böyle savaşsalar, PKK kalmazdı. Ama onlar asker değil hainmiş. PKK'nın, birçok ana kuzusunu pusuya düşürüp şehit etmesinde de bunların parmağı olduğunu düşünüyorum. Fuat'ın o gece kolundaki saati, 'Sahibi yaşamayan zamanın artık ne gereği var' dercesine durmuş. Ona baktıkça işte gözyaşlarımı tutamıyorum.Anne Sebahat Bozkurt ise şunları söyledi: 4 senesi bitti ama yüreğimizdeki ateşi duruyor. Şehitlik kimsenin eline geçmez. İnşallah benim de elime geçer. Evladım çok iyiydi, çok iyi niyetliydi. Allah ona şehitliği nasip etti. Ben gitmezsem evladım gidecek, evladım gitmezse ben gideceğim. Büyük bir şey şehitlik ama evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Devletimize ve vatanımıza sahip çıkmaya mecburuz. Devletsiz nasıl yaşayacaksın. Savaşta sivile silah sıkılmıyor, sen kendi evladına sıkıyorsun, kansızmış bunlar.Fuatım ilk vurulduğunda köprünün üstüne götürmüşler. Bu sırada oradan geçenlere 'Beni iyi edin, ben tekrar gideyim' demiş. Öyle yiğit bir çocuktu evladım. 15 Temmuz vatan için anadan, babadan, yardan ve candan vazgeçildiği kutsallığın adıdır. Vatanını anasından daha çok seven bir evlattı. Fuat ve onun gibi ana kuzuları sokaklara çıkmasaydı vatan, bayrak, Kuran kalmayacaktı. Aydınlık yarınlar, güvenli geleceğimiz için bu millet tankların önünden kaçanların değil, 'Öleceksem milletimle ölürüm' diyen Erdoğan'dan yana oldu.4 yıl geçti bir defa bile "Fuat keşle evden dışarı çıkmasaydı" diye düşünmedik. Biz bu vatan için canımızdan can, kanımızdan kan verdik. Bununla gurur duyarken akıttığımız kanın ilelebet vatanımızın ve milletimizin huzuru ve selameti için ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Çünkü bizim için asıl olan vatan, millet ve bayraktır. Hepimiz vatan için hazırız. Evsiz yaşanır mı ki vatansız yaşayalım? Evsiz ve vatansız yaşanmaz.