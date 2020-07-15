Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler 15 Temmuz İhaneti Haberleri Verilen cezalar gözü dönmüşlere ders olsun

Verilen cezalar gözü dönmüşlere ders olsun

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Verilen cezalar gözü dönmüşlere ders olsun
15 Temmuz'un ilk şehidi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Aydın "Katillerin cezasını tamamen almış olmalarını, cezaların onanmasını bekliyoruz. Gözümüz kulağımız orada. Bu bizim bayram günümüz olacak" dedi. Aydın "Rabbim ülkemiz için bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Verilen cezalar öyle olmalı ki gözü dönmüşlere ders olmalı. Bunu arzu ediyoruz. Yaşamı boyunca vatanı için çabalayan, onuru ve şerefiyle yaşayan bir insan oldu. Vatanı için darbecilere karşı koyarken gözünü kırpmadan ölüme yürüdü. Eşimin şehadetiyle, ilk kahraman oluşuyla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Verilen cezalar gözü dönmüşlere ders olsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA