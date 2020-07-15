Verilen cezalar gözü dönmüşlere ders olsun

15 Temmuz'un ilk şehidi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Aydın "Katillerin cezasını tamamen almış olmalarını, cezaların onanmasını bekliyoruz. Gözümüz kulağımız orada. Bu bizim bayram günümüz olacak" dedi. Aydın "Rabbim ülkemiz için bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Verilen cezalar öyle olmalı ki gözü dönmüşlere ders olmalı. Bunu arzu ediyoruz. Yaşamı boyunca vatanı için çabalayan, onuru ve şerefiyle yaşayan bir insan oldu. Vatanı için darbecilere karşı koyarken gözünü kırpmadan ölüme yürüdü. Eşimin şehadetiyle, ilk kahraman oluşuyla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.