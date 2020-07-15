Yaralarım şeref madalyam

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü cuntanın işgal girişimine karşı kahramanca direnip, demokrasinin koruyucusu olan Murat Dursun, aradan geçen 4 yılın ardından 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.15 Temmuz'un, üzerinden yıllar geçse bile unutulmayacak bir demokrasi zaferi oluğunu ifade eden Dursun şöyle konuştu: 15 Temmuz'da şehit ve gaziler verdik, ülkemiz ekonomik anlamda zor zamanlar yaşadı, tüm dünya bize baskı kurdu. Ülke için karanlık ve zorlu bir geceydi. Yılmadık, sabaha kadar mücadele ettik. Haklı olan bizdik ve hakkımızı savunduk. Çıplak ellerle tankları durdurduk. Tanklar, helikopterlerle, F16'larla geldiler fakat galip gelemediler. Bunun sebebi insanlardaki direnç, inanç ve halkın devlete olan güveni, sevgisiydi. Biz bu inancımızla yendik onları. Allah korusun ama bir daha yaşanırsa yine sokaklara çıkarız. Bundan sonra hiçbir şeyden korkmayız. 15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hala kinimizi diri tutmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her noktasında verilen mücadele gelecek nesle daha çıplak anlatılmalı. Nesiller daha bilinçli yetişmeli."