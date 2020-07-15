Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sadece 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'daki Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin olmuştu. Dağdaş, darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın sokağa çıkması çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, burada başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Şehit Ziya İlhan Dağdaş ismi verildi. 4 yıldır acısı dinmeyen anne Bilsen Dağdaş, oğlunun fotoğrafını bir an olsun elinden düşürmeyerek gözyaşı döküyor. Anne Dağdaş, acısının bağrını yaktığını ve her gün ağladığını belirterek "Vatanı için canını veren yavrumla gurur duyuyorum" diyor.