Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler 15 Temmuz İhaneti Haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 15 Temmuz paylaşımı
Giriş Tarihi: 15.7.2021 00:15 Son Güncelleme: 15.7.2021 00:18

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 15 Temmuz paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 15 Temmuz paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz alçak darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. "Dünya böyle bir ihanet görmedi" mesajı ile yayınlanan görüntülerde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hedef alınan Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığında şehit olan personelin aileleri yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Twitter hesabından "Milletin yazdığı diriliş destanı 5. yılında. Ülkesi, milleti ve bayrağı için bir an bile düşünmeden göğsünü siper eden kahramanların anısına…" başlığı ile paylaşılan 2 dakikalık videoda, şehit ailelerinin duyguları ve düşünceleri aktarıldı.

"DÜNYA BÖYLE BİR İHANET GÖRMEDİ"

"Dünya böyle bir ihanet görmedi" mesajı ile yayınlanan paylaşımda darbe gecesi hainler tarafından tahrip edilen Özel Harekat Başkanlığı tesislerinin yenilenen yapılarına da yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 15 Temmuz paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA