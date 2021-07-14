Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 15 Temmuz paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Twitter hesabından "Milletin yazdığı diriliş destanı 5. yılında. Ülkesi, milleti ve bayrağı için bir an bile düşünmeden göğsünü siper eden kahramanların anısına…" başlığı ile paylaşılan 2 dakikalık videoda, şehit ailelerinin duyguları ve düşünceleri aktarıldı.

"DÜNYA BÖYLE BİR İHANET GÖRMEDİ"

"Dünya böyle bir ihanet görmedi" mesajı ile yayınlanan paylaşımda darbe gecesi hainler tarafından tahrip edilen Özel Harekat Başkanlığı tesislerinin yenilenen yapılarına da yer verildi.