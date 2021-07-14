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Giriş Tarihi: 15.7.2021 00:11

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerinin hikayelerini dünya kamuoyuna anlatacak

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerinin hikayelerini dünya kamuoyuna anlatacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programında, darbe gecesi şehit olanların hikayelerini İngilizce olarak dünya kamuoyuna anlatacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara'da bulunan 15 Temmuz anıtlarından yarın canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların hikayelerini İngilizce olarak dünya kamuoyuna anlatacak.

251 ŞEHİT TEK TEK ANILACAK

15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programında, 251 şehit tek tek anılarak ortaya koydukları kahramanlık, İngilizce görsel bir sunum eşliğinde yayınlanacak.

Programla 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin canı pahasına verdiği mücadeleyle kazandığı demokrasi zaferine uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor.

Program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 09.30-11.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

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İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerinin hikayelerini dünya kamuoyuna anlatacak
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