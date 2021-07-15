15 Temmuz gazisi kazada öldü

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi
sırasında Çengelköy
'de darbecilere direnirken vurulan ve kaburgasındaki mermi ile yaşayan gazi Muammer Uzun, mayıs ayında memleketi Rize
'de bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Baba Mustafa Uzun, "FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 yıl geçti. Oğlum onların karşısında olup, hainlerin mermisiyle yaralanmıştı. O mermiyle 5 yıl yaşadı. Bazı siyasiler FETÖ'ye sahip çıkmaya devam ediyor. Onlar ne yaparsa yapsın bu ülkede gerçek vatan sevdalıları bitmez, tükenmez. Onlara aynı fırsat bir daha verilmez. 15 Temmuz günü tankların altına yatarak ve dik durarak Vatanın satılamayacağını gördüler" dedi.