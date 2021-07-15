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Giriş Tarihi: 15.7.2021

15 Temmuz şehidinin babası: Yine olsa yine gideriz

İLKER TURAK İLKER TURAK
15 Temmuz şehidinin babası: Yine olsa yine gideriz
ANKARA'DA yaşayan Safa ve Selahattin Yalçın'ın 4 çocuğundan biri olan 22 yaşındaki Muhammet Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul 3. sınıf öğrencisiydi. "Bu hainlere bir ders verelim, vatanı hainlere teslim etmeyelim" diyerek 4 arkadaşı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Darbecilerin açtığı ateşle şehit düştü.

15 TEMMUZ KURTULUŞ SAVAŞIDIR
Baba Selahattin Yalçın, o geceyi şöyle anlattı: "Meğerse birinci bombanın atıldığı yere yardıma gidiyorlarmış. O ara telefonda benimle konuşurken ikinci bomba düştü. 'Muhammet' diye bağırdım. Ses gelmedi. Kaçtı diye düşünürken oğlumu morgda buldum. 'Baba ben şehit olacağım. Elime fırsat geçerse bu ülkenin gidişatını değiştireceğim' demişti. 15 Temmuz bir kurtuluş savaşıdır. Türkiye bir uçuruma girdi ve uçurumun eşiğinden döndü." "Oğlumla gurur duyuyorum" diyen baba Yalçın, "Önce vatan. Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı görüyoruz. Ülkenin kıymetini bilmiyorlar. Keşke o gece hiç dışarı çıkmasaydı dediğim bir an bile olmadı. Milliyetçi bir çocuktu. Ben de o gece şehit olmaya gittim. Benim ülkem olmazsa yaşamı ne yapayım. Benim oğlum şehit oldu. Yine olsun yine gideriz. Benim oğlum her gün yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz şehidinin babası: Yine olsa yine gideriz
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