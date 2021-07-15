Ağrı Dağı'nın 5137 metresinde "O hain kalkışmayı unutma, unutturma" mesajı verdi

Dağcılar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit düşenleri anmak için Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanarak, "O hain kalkışmayı unutma, unutturma" pankartı açtı.Iğdır ve Karslı 10 dağcı, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla, 5 bin 137 metrelik rakımıyla yurdun en yüksek noktası olduğu için "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı zirvesine tırmanmak için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araya geldi.