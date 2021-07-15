Milimetrik yaşam

15 Temmuz hain darbe girişimi
gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'nde darbeci askerlere karşı ilk yürüyenler arasında yer alan Onur Can Kuş
(29), darbeci askerlere doğru yürüyen ilk grup arasında yer aldı. Açılan ilk ateşle birlikte belinden vurularak yere yığıldı. Aort damarı, omurilik ve sinirlerin tam ortasında kalan kurşun hayati risk nedeniyle çıkartılmadı. Doktorların "Kurşunun birer milim sağa, sola yada öne gitseydi ya ölüm, ya felç ya da böbrekler iflas ederdi" dediği 15 Temmuz
Gazisi Onur Can Kuş, "Vücudumda taşıdığım bu mermi benim şeref madalyam. Bugün olsa yine en önde hainlerin karşısına dikilirim" dedi.
'MOTOSİKLETLİ KURYE KURTARDI'
15 Temmuz'un birçok isimsiz kahramanının olduğunu belirten Gazi Onur Can Kuş yaşadıklarını şöyle anlattı: "O gece ağabeyimle darbe girişimini öğrenir öğrenmez köprüye gittik. FETÖ'cü askerlere doğru yürüyen ilk grup arasındaydım. Bize bir anda ateş açtılar. Ben vuruldum ve yığıldım. Ağabeyim beni kurtarmak için çırpınıyordu. Ama üzerimizden mermiler geçiyordu. Ağabeyim beni sürükleyerek uzaklaştırmaya çalışırken, bir motosikletli kurye geldi ve yanımızda durdu. Ağabeyim beni onun arkasına bindirdi. Bana kendisine sıkıca sarılmamamı söyledi. O kurye beni ateş hattından çekip çıkardı. Beni güvenli bölgeye götürüp bir minibüsün içerisinde yaralılara müdahale eden doktorlara teslim etti. O motosikletli kurya benim kahramanım. Kendisini bulmak için çok çalıştım ama ulaşamadım."
5 YILDIR KURŞUN BELİNDE
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında minibüs içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan Onur Can kuş, hemen ameliyata alındı. Çekilen röntgen filminde kurşunun mucizevi şekilde 3 önemli noktaya birer milim uzaklıkta kalması doktorları bile hayrete düşürdü. Kurşunun çok kritik bir üçgende olduğunu belirten Gazi Kuş, "Beni ameliyat eden doktorlar çok yüksek hayati risk olduğu için kurşunu çıkarmama kararı aldı. Daha sonra bana doktorum; "Kurşun bir milim sağa kaysaydı aort damarın parçalanır ölürdün. Bir milim sola kaysaydı böbreklerin iflas ederdi. Bir milim ileri gitseydi felç kalırdın. Kurşun mucizevi bir şekilde bu üç hayati noktaya birer milim kala durmuş" dedi. O yüzden kurşunun çıkarılmaması gerektiğine karar vermişler. 5 yıldır bu kurşunla birlikte yaşıyorum. Bu kurşun artık benim şeref madalyam" diye konuştu.
'YİNE OLSA YİNE GİDERİM'
15 temmuz günü vurulduktan sonra 1 ay hastane de 2 ayda evde yattığını belirten 15 Temmuz Gazisi Onur Can Kuş; "Bugün yine kalkışma olsa yine koşa koşa giderim. Şehit olmayı Allah nasip etmedi, ama gazilik mertebesine eriştik" ifadelerini kullandı.