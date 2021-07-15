Şehitlikte oğlumla dertleşiyorum

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kanlı gecesinde
şehit ettiği 251 vatan evladından birisi de polis memuru Köksal Kaşaltı
'ydı. Dönemin Ankara İl Emniyet Müdürü'nün şoförlüğü yapan polis memuru Köksal Kaşaltı (36) hain darbe kalkışmasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ne atılan ikinci bombalama sonucu şahadet şerbetini içti. Acılı baba Hüseyin Kaşaltı
oğlunun acısına dayanamayarak oğlundan 3 yıl sonra hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı bir anne, eş ve 4 yaşında kızını bıraktı. Köksal Kaşaltı'nın annesi Satı Kaşaltı
(61) o geceyi ve aradan geçen 5 yılı gözyaşları içinde anlattı:
ACISI DA GURURU DA ANLATILMAZ
Köksal'ımı canımdan çok seviyordum. Oğlumun eşi 2,5 aylık hamileydi. 4 yaşında da Ecrin
adında kızı vardı. Hainler doğmamış torunumu da bizden çaldı. Evladımın hasretiyle yanıp kavruluyorum. Acılarımız üst üste geldi. FETÖ'cüler de aynı acıyı yaşasınlar. Onların da yürekleri yansın kavrulsun. Acısı da gururu da anlatılmaz. Gece üçte aradım emniyeti vurdular doğru mu oğlum dedim. 'Merak etme annem külliyenin önündeyim iyiyim 'dedi. Çelik yeleğini giy oğlum dedim. 'Tamam tamam' dedi kapattı. Sabah beşte mesaj atmış 'güneş doğdu, teslim olmaya başladılar artık siz yatın' demiş. Ama o mesajdan sonra bizim güneşimizin sonsuza dek batacağından haberimiz yokmuş... Polisler evimize gelmiş eşime Köksal'ı getirmedik ama biz de senin oğlunuz demişler. Bu can bu bedende olduğu sürece bu şeref ve gururu başım dik taşıyacağım.