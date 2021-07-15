Tek tek paketleniyorlar

FETÖ mensuplarının Türkiye'den yurt dışına kaçışlarını organize eden Balkan
yapılanması başta olmak üzere, Orta Afrika
, Azerbaycan ve Ukrayna
'daki örgüt mensuplarına MİT'in operasyonlarıyla ağır darbeler vuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin sadece yurt içinde değil yurt dışında da yürütüleceğinin sinyallerini "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar onlar kaçacak biz kovalayacağız" diyerek duyurmuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) son yıllarda yurt dışında başta FETÖ olmak üzere DEAŞ ve PKK üyelerine yönelik düzenlediği operasyonlarını artırdı. 100'ün üzerinde kişi MİT'in yurt dışındaki operasyonları sayesinde Türkiye'ye getirilerek yargıya teslim edildi. Son olarak elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve aynı zamanda Gülen'e en yakın isim, sözde özel kalem Cevdet Türkyolu'nun kayınbiraderi Selahaddin Gülen
, MİT'in yurtdışında yaptığı operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Adalet Bakanlığı bugüne kadar firarilerle ilgili hazırladığı iade talepnamelerini 100'den fazla ülkedeki muadil kurumlarla paylaştı.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR
Öncelikle yurt dışındaki FETÖ'cülerin bulundukları ülkeler haritalandırılıyor, takip yapılıyor. Sonrasında ise yoğun bir kamu diplomasisi faaliyeti yürütülüyor. O ülkelerde, FETÖ tehdidine karşı kamuoyu bilgilendiriliyor. İlgili kurumlara terör örgütünün yapısı, işlediği suçları ve o ülkeye ilişkin tehditlerini içeren kapsamlı sunumlar yapılıyor. Türkiye'deki yargılama süreçleri ile eş zamanlı olarak adli iş birliği süreci başlatılıyor. Hazırlanan iade dosyaları FETÖ'cülerin bulunduğu ülkedeki adli mercilere iletiliyor. Son aşamada ise teröristler MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getiriliyor.
GÜLEN'İN YEĞENİ YAKALANDI
2021 yılnda, MİT Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilenler isimlerin başında elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen geliyor. Örgütün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilen Gülen, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi.
TÜRK YARGISINA TESLİM EDİLDİ
Gülen'in yanı sıra en dikkat çeken bir diğer önemli isim ise Orhan İnandı
. Örgütün Orta Asya
sorumlusu olan Orhan İnandı, de yer aldı. FETÖ'nün Orta Asya'ya açılmaya başladığı 1990'lı yılların başından bu yana Kırgızistan'da örgütsel faaliyetlerde bulunuyordu. İnandı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ismi Sapat olarak değiştirilen örgütün "Sebat Kırgız-Türk" okullarının kuruculuğunu yaptı. Uzun yıllar bu okulların sorumluluğunu üstlenen İnandı, aynı zamanda FETÖ'ye bağlı Sebat Vakfının başkanlığını yürüttü. "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçunda hakkında yakalama kararı olan İnandı, 5 Temmuz'da Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.
O ÖRGÜT İMAMI DA YAKALANDI
Haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı da MİT'in operasyonuyla aynı gün Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen firariler oldu. Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.
YURDA GETİRİLEN HAİNLER YARGIDA HESAP VERECEK
İşte Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen yurt dışı operasyonlarıyla Türkiye'ye getirilerek yargıya teslim edilen diğer önemli isimler:
Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalanan FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumlularında Salih Fidan ve Samet Güre, 6 Ocak'ta Türkiye'ye getirildi. Haklarındaki soruşturma kapsamında 5 gün sonra tutuklanan ikili, pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.
Örgütü yurt dışı yapılanması hakkında bilgi veren sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden iddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla firariler İsmail Okkalı ile Ayşe Özalp KKTC'de yakalandı.İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı çıkarılan Okkalı 17 Mart'ta, Özalp ise 24 Ocak'ta yakalandı. Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirlendi.
KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen bir diğer firari FETÖ'cü de örgütün emniyet "mahrem imamı" Ahmet Yiğit idi. Hakkında Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan Yiğit'in, Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullandığı ve pasaportunda şerh kaydı bulunduğu tespit edildi.