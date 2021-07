Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe zirveye yürüyen bir havayolu olarak 15 Temmuz destanının bizler için, THY ailesi için özel bir anlamı bulunuyor. Milli bayrak taşıyıcı olmanın bilinciyle karşımıza her zorluğa, önümüze çıkan her engeli aşarken, bağrından çıktığımız bu milletin 15 Temmuz'da vatanına ve geleceğine sahip çıktığı bu ruhla adeta bir Kurtuluş Savaşı azmi ve kararlılığıyla hareket ediyor, Türkiye geçilmez diyor ve bu vatanı bizlere emanet şehit ve gazilere layık olmak için çalışıyoruz.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Milletimiz için göze alamayacağımız zorluk yoktur | Video

"MİLLETİMİZ İÇİN GÖZE ALAMAYACAĞIMIZ ZORLUK YOKTUR"

Aynı, sonlarına yaklaşmayı ümit ettiğimiz bu pandemi sürecinde olduğu gibi biz karşılaştığımız her zorlukta, yaşadığımız her krizde arkamızda bu yüce milletin desteğinin olduğunu bilerek, o büyük sorumluluğu her zamankinden daha fazla bilerek hareket ettik.