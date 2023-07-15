15 Temmuz kahramanı: Allah millete bir daha öyle bir gece yaşatmasın

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Beşiktaş Balmumcu'daki SABAH-atv binası önünde cuntacılara karşı destansı bir mücadele vererek, milli iradesinin sesinin kesilmemesini sağlayan isimlerin başında gelen Cengizhan Taşkıran "Allah hiçbir millete öyle bir gece yaşatmasın. Evladınızın size silah doğrultması gibi bir şeydi." ifadelerini kullandı. Yayın politikasını milli iradeden yana belirleyen Turkuvaz Medya'yı susturmak için 66. Mekanize Tugayı'ndan zırhlı araçlarla gelerek, Beşiktaş Balmumcu'daki binayı işgal etmek ve çalışanları etkisiz hale getirmek isteyen FETÖ'cü hainlere millet geçit vermedi. O kahramanlardan biri olan Cengizhan Taşkıran, yaptığı açıklamada, "Biz o gün başımızdaki lideri dinledik. Liderimiz Erdoğan çıkın dedi çıktık. Allah hiçbir millete öyle bir gece yaşatmasın." şeklinde konuştu.