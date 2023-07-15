15 Temmuz treni yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temalı 15 Temmuz trenini Ankara Yüksek Hızlı Tren Garından uğurladı. 5. kez giydirilen tren, 2 ay boyunca hizmet verecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyıl'ının kahramanları anılacak.Ankara Hızlı Tren Garı'ndan treni uğurlayan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, "İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları temasıyla yapılan tren, 2 ay süreyle Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-Konya hatlarında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 binden fazla yolcu taşıyarak o ruhu herkesin bir kez daha hissetmesini sağlayacaktır" dedi.Uraloğlu trenin geçtiği güzergâhlarda yaklaşık 10 milyondan fazla vatandaşımız bu temayı görecek ve kahramanlarımızı bir kez daha yâd edecektir. Ayrıca 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İletişim Başkanlığı'mızca hazırlanan afişler trenlerimize asılarak günün anısına hazırlanan videolar tren ekranlarında gösterilecektir. Millet iradesinin ortaya konulduğu muhteşem zaferin ve bu hain darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz. Trenlerimizin kat edeceği 56 bin kilometrelik yolun her karışının bizler ve gelecek nesiller için bir bilinç tazelemesi olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.