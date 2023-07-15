15 Temmuz’da meydana ilk biz çıktık

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde SABAH'a konuştu. Başkan Saygılı "15 Temmuz Türkiye'nin bugüne kadar karşılaştığı en önemli hadiselerden bir tanesidir. Tüm milletin topyekûn karşı durduğu, hain darbe girişine karşılık bir bütün halinde hareket ettiği dönemdir." dedi.Başkan Saygılı, 15 Temmuz'un devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, tüm milletin vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış demokrasi zaferi olduğun söyledi. Başkan Saygılı, "15 Temmuz'un Kırıkkale açısından ayrıca bir önemi vardır, Meydanlara inen ilk şehirdir. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanımız tüm vatandaşlarımızın katılımıyla hain darbe girişimine karşı durduğunun göstergesidir. 15 Temmuz'da şehitlerimiz oldu, Kırıkkale'den de şehitlerimiz gazilerimiz vardır, Rabbimize şükürler olsun ki onlar bizim şeref nişanelerimizdir." şeklinde konuştu. Başkan Saygılı, şunları söyledi: "Rabbim bir daha böyle olaylarla karşılaştırmasın. Bu da net olarak bilinmelidir ki bu tür hain darbe girişimlerine karşı dim dik duran aziz Türk Milleti vardır. Rabbime bu hain darbe girişiminde bizlere görev yaptırdığı için şükürler ediyorum."