15 Temmuz’da vatansever depremde yardımsever

FETÖ'cülerin 15 Temmuz kalkışmasında TRT'ni Harbiye binası önünde darbecilere karşı dururken göğsünden yaralanan ve gazi olan Tarık Solak hala akciğerinde o hain geceden bir kurşun taşıyor. 15 Temmuz'da millete kurşun sıkanların karşısında milleti savunan Gazi Solak, bir AFAD gönüllüsü olarak milletine olan vefasını da afetlerde elini taşın altına koymasıyla gösteriyor. Gazi Solak, en son "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan ve 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremin hemen ardından depremzedelere el uzatarak kolları sıvayıp gece gündüz demeden onların iaşelerini temin için 15 Temmuz gecesindeki gibi kendini ortaya koydu.Gazi Solak, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Temmuz sıcağında karanlık gecede Mecidiyeköy den arkadaş topluluğumuzla birlikte ellerimizle Türk bayrakları, dilimizde tekbir nidaları ve 'İstanbul uyuma ülkene sahip çık' sloganları eşliğinde yürüyüşe başladık. Gururla sokakları inletirken aslında hepimizin hikâyesinin o gece değişeceğini tahmin bile etmemiştik." TRT Harbiye binasına yürürken polisin önlerini kestiğini ve 'Ateş ediliyor, geçemezsiniz' ikazıyla karşılaştıklarını söyleyen Solak, "Ben, şu kalabalığa baksana dedim biz buraya ölmeye geldik ne olursa olsun gideceğiz dedim ve polis arabalarının aralarından atlayarak şehadete bir adım atmış olduk ama şehadet değil gazilik nasip oldu hamd olsun" diye konuştu.Solak, "Biz yürümeye devam ederken bir patlama sesi duyuldu, insanlar panik oldu. Bir kaçışma başladı. Ben 'Yürümeye devam edelim bizi korkutmaya çalışıyorlar' diye bağırdım ve o anda ilk kurşunu sol omzuma yedim. Ne olduğunu anlayamadım, biri yumruk atmış gibi bir histi. Kanı görünce vurulduğumu anladım. O sırada yanımda bulunan bir amcayı 'Eğil' diyerek çekerken sol bilek üstüme de bir kurşun isabet etti. Daha sonra bir karşıdan bir ateş topunun bana gelmekte olduğunu gördüm kendimi kurtarmaya vaktim olmadı ve göğsümün ortasından vuruldum. Her şey o kadar hızlı gelişti ki ne olduğunu anlayamamıştım bile" dedi. Göğsünden giren kurşunun kaburgalarını kırdığını, diyaframını parçalayıp karaciğerine girdiğini söyleyen Solak, "Kurşun karaciğerimde kaldı, ameliyatla çıkarmak mümkün olmadı. Bu kurşun ömrüm boyunca orada kalacak ve o gece çektiğimiz acıları bana her gün hatırlatıyor. Şu an vücudumda 2 adet kurşun var, biri sol omzumda biri de karaciğerimde.Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminde gece gündüz depremzede vatandaşlarımıza yardım etmek için çalışan Gazi Solak, etrafının 'yaralısın, kendini fazla yorma' demelerine aldırmadan hiçbirini duymadı. Kendisini ikaz eden çevresine "Evet, yaralıyım ama yerin üstündeyim, bu soğukta benim insanım enkaz altında dururken ben evimde oturamam, elimden gelen neyse yapmam lazım" dedi. Hemen AFAD'a koştuğunu söyleyen Solak, "AFAD gönüllüsü oldum. Gözüm, kulağım elim hep deprem bölgesindeydi. Şükür ki yüzlerce kişiye yardımcı destek verdim. Bunun verdiği huzur bana yeter de artar bile" diye konuştu. Solak, "Rabbim vatanımıza milletimize zeval vermesin. Ben ve arkadaşlarım ülkemizin her saniye emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Canı gönülden istediğim tek bir şey var. Rabbim nasip etsin olurda ülkemiz için müdafaa gerekirse en önde gitmek elimden geleni yapmak yapamadığım zaman olursa da şehadete erişmek.