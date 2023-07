Babasıyla telefonda konuşurken, Külliye’nın önünde şehit düştü

Ankara'da yaşayan Safa ve Selahattin Yalçın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammed Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıfı bitirmiş 4'üncü sınıfa geçmişti. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Muhammed Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 'Bu vatan kolay kazanılmadı' diyerek evden çıktı ve arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Genç Muhammed, babasıyla telefonda konuşurken atılan bombayla şehit düştü. Muhammed Yalçın, memleketleri Karaman'da toprağa verildi.Ankara'da yaşayan baba Selahattin Yalçın, hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümüne sayılı günler kala duygularını SABAH'a anlattı. Oğluyla her zaman gurur duyduğunu belirten baba Yalçın, "Oğlumla cep telefonu ile konuşurken bomba patladı. Telefon kesildi ve oğlumun şehit olduğunu öğrendim. Benim oğlum vatanı, milleti, bayrağı, ezanı için şehit oldu. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gururu da acısı da çok büyük. Ben aslanımla gurur duyuyorum. O, ülkesini düşünün her vatanseverin yapması gerektiği gibi vatanını hainlere vermemek için göğsünü siper etti" dedi.15 Temmuz'u Kuruluş Savaşı'na benzeten Selahattin Yalçın, "15 Temmuz bizim için Kurtuluş Savaşı gibi. Ülke olarak o günden sonra yeniden ayağa kalktık. 7 senedir evlatsızız ama ülkemiz, vatanımız sağ olsun. Oğlum beden eğitimi öğretmeni olacaktı. 'Vatan için millet için özel çocuklar yetiştireceğim, öyle çocuklar yetiştireceğim ki vatan millet için çalışacak, gerekirse canını verecek' derdi. Ama nasip olmadı. 'Baba bu ülkeye güzel hizmetler etmek, bir şeyler başarmak inşallah bize nasip olur, gerekirse şehitse şehit olacağım' derdi. Şehitlik ona nasip olacaktı ve oldu" diye konuştu.Selahattin Yalçın, "Devletimiz her zaman bizim yanımızda oldu. Bu hainler bitmez. Ama bizim mücadelemiz de bitmeyecek. Oğlum gibi aslanlar oldukça bu ülkeyi kimseye yedirmeyiz. Bizim içimizde halen 15 Temmuz ruhu var. Oğlum vatanı için 4 kurşun yedi ve şehit oldu. Çok şehit ve gazi verdik ama vatanımızı böldürmedik" ifadelerini kullandı.Muhammed Yalçın'ın şehit düştüğü anlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, F-16'ların ilk bombayı atmasının ardından Yalçın'ın 10 metre ilerisine ikinci bombanın düştüğü görülüyor. Daha sonra yere yığılan Yalçın, aynı zamanda helikopterlerin de hedefi oluyor